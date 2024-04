Kurze Durststrecke beendet: FC Andorf siegt dank alles überragendem Grabovac gegen Grieskirchen

Details Sonntag, 28. April 2024 16:37

Der FC Andorf schwächelte in den vergagenen Wochen ein wenig. Gegen Kammer und Pettenbach holte man sich zwei empfindliche Pleiten, gegen Bad Wimsbach reichte es im Topspiel nur für einen Punkt. Am gestrigen Samstagnachmittag fand man dann auf eindrucksvolle Art und Weise vor heimischer Kulisse gegen den SV Grieskirchen zurück auf die Erfolgsspur, fertigte man nach 0:1-Rückstand den Tabellensiebten dank eines Hattricks von Ivan Grabovac mit 5:1 ab.

Grieskirchen schockt Andorf überraschend

Eigentlich waren von Beginn an die Hausherren die bessere und auch aktivere Mannschaft, in Führung sollte aber urplötzlich der Underdog gehen. Tobias Winkler konnte am Strafraumrand freigespielt werden und nach einer Drehung mühelos zur Führung einnetzen (10.). Sichtlich unbeirrt knüpften die Andorfer aber nahtlos am starken Start an und die Mühe machte sich auch bezahlt. Nach einem weiten Ball konnte Ivan Grabovac eine Unsortiertheit der Grieskirchner Hintermannschaft nützen und zum Ausgleich vollstrecken (28.). Nun war man auch auf der Anzeigetafel wieder zurück und noch nicht fertig: In Minute 37 wieder langer Ball auf Grabovac, der legte sich die Kugel von der linken Seite nach innen und brachte die Heimischen mit einem gefühlvollen Schuss in Front.

Grabovac schnürt Hattrick, Großbötzl trifft doppelt

Zwei Minuten gespielt im zweiten Durchgang, der nächste Dämpfer für den einstigen OÖ-Ligisten. Nach Foul an Grabovac im Sechzehnmeterraum gab es Strafstoß für Andorf, Benedikt Großbötzl trat an und versenkte das Spielgerät zur Vorentscheidung. Auch infolgedessen ging es in ähnlicher Tonart weiter, die Gäste hatten fast permanent alle Hände voll zu tun und brachten die Kugel kaum aus der Gefahrenzone. Andorf legte auch noch doppelt nach und rundete eine rundum brutal starke Leistung gekonnt ab – erst schnürte Grabovac seinen Hattrick (70.), ehe Großbötzl auch zum Wiederholungstäter wurde und den 5:1-Endstand markierte (81.).

Am kommenden Samstag tritt der SPG FC Illumina Andorf / Sigharting bei der SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern 1b an, während der SV Pöttinger Grieskirchen einen Tag zuvor die Union Leithner Bau Esternberg empfängt.

Stimme zum Spiel

Bernhard Straif (Trainer FC Andorf):

„Es freut uns sehr, dass wir gegenüber der Vorwoche ein anderes Gesicht zeigen konnten. Wir waren mutig, haben nach vor gespielt und konnten einen super Auftritt abliefern."

Die Besten: Ivan Grabovac, Manuel Reitinger (beide Andorf)

Landesliga West: SPG FC Illumina Andorf / Sigharting – SV Pöttinger Grieskirchen, 5:1 (2:1)

81 Benedikt Großbötzl 5:1

70 Ivan Grabovac 4:1

47 Benedikt Großbötzl 3:1

37 Ivan Grabovac 2:1

28 Ivan Grabovac 1:1

10 Tobias Walter Winkler 0:1

