Doppelschlag und defensive Kompaktheit - der SK Kammer bezwingt den SV Schalchen mit 2:0!

Details Samstag, 04. Mai 2024 23:46

Am Samstagnachmittag der 25. Runde der Landesliga West kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SK Kammer und dem SV Schalchen. Die Hausherren vom Attersee erleben in den vergangenen Wochen ein regelrechtes Auf und Ab. Nachdem man zuletzt die besser klassierten Mannschaften aus Andorf und Schärding bezwingen konnte, musste man sich in der vergangenen Runde der Union Esternberg geschlagen geben. Der SV Schalchen der zuletzt auf hohem Niveau performte musste sich vergangene Runde einem starken SK Bad Wimsbach geschlagen geben. Nichtsdestotrotz geht man gegen den SK Kammer sicherlich als Favorit in Spiel und möchte in die positive Spur der vergangenen Wochen zurückfinden und den zweiten Tabellenrang verteidigen.

Doppelschlag nach anfänglichen Problemchen

Der Favorit aus Schalchen startete gut ins Spiel und übernahm zu Beginn das Kommando. Der SK Kammer brauchte in der Anfangsphase etwas um selbst in die Partie zu finden. Nach der anfänglichen Dominanz der Gäste, in welcher aber keine konkrete Torchance entstand, fanden auch die Hausherren gut ins Spiel. Man übernahm fortan das Kommando und zeigte selbst ansehnlichen Fußball. In Minute 18 belohnten sich die Hausherren für eine gute Spielphase. Nach einem schönen Doppelpass wurde Simon Sagerer in die Tiefe geschickt und dieser bediente Robert Speer, welcher trocken auf 1:0 stellte. Die Gäste, die kalt von der Effizienz der Atterseeer erwischt wurden sollten folglich doppelt bestraft werden. Lediglich drei Minuten später legte man nach und stellte auf 2:0. Nach einem gut getretenen Freistoß von Daniel Gruber war Johannes Hemetsberger zur Stelle und stellte den zwei-Tore-Vorsprung her. Mit der Führung im Rücken setzten die Hausherren ihre dominante Spielweise fort. Bis zur Pause konnte aber keines der beiden Teams nochmal richtig gefährlich vors Tor des Gegners kommen und somit ging es mit einer verdienten Führung für die Mannen vom Attersee in die Kabinen.

Stabile Defensive festigt Sieg

Nach dem Pausentee kamen die Gäste ähnlich wie zu Beginn des Spiels besser aus der Kabine. Man hatte in dieser Phase mehr Spielanteile auf seiner Seite. Man tat sich am heutigen Tag allerdings schwer die letzte Konsequenz im vordersten Drittel auf den Platz zu bringen. So blieben zunächst konkrete Möglichkeiten aus. Auf der anderen Seite hatte der SK Kammer immer wieder Umschaltmöglichkeiten, um das 3:0 zu erzielen. So hatten die Hausherren das Spielgerät nach einem Kopfball von Daniel Gruber vermeintlich hinter der Linie gesehen. Das Schiedsrichtergespann teilte diese Meinung allerdings nicht. Ein Schuss von Moritz Pointinger wurde vom Schlussmann des SV Schalchen entschärft. Die größte Möglichkeit auf den Anschlusstreffer hatten die Gäste in Person von Martin Repa. Der Stürmer wurde ideal freigespielt und scheiterte im eins gegen eins an Torhüter Marcel Illy. So ließ man die große Möglichkeit, um richtig ins Spiel zurückzufinden aus. In der Schlussphase zeigte der SK Kammer eine defensive Kompaktheit und ließ allgemein wenig Chancen der Gäste zu. Somit geht der SK Kammer über 90 Minuten gesehen als verdienter Sieger vom Platz und schlägt den Tabellenzweiten SV Schalchen.

Jürgen Schobesberger, Trainer SK Kammer:

„Wir haben etwas gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Gegen eine der spielerisch stärksten Mannschaften der Liga war es heute eine mannschaftlich extrem gute Leistung und in Summe ein verdienter Sieg!“

Die Besten SK Kammer: Pauschallob an die Mannschaft!

Details

