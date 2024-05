Andorf müht sich zu glücklichem Last-Minute-Auswärtssieg gegen St.Marienkirchen

Details Sonntag, 05. Mai 2024 11:35

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es zum Aufeinandertreffen zwischen der SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern 1b und der SPG FC Illumina Andorf/Sigharting im Rahmen der 25. Runde der Landesliga West in der Prem Arena in St. Marienkirchen. Für die St. Marienkirchner geht es in der aktuellen Saison nur mehr um das Verhindern des drohenden Abstiegs in die Bezirksliga, wofür man in den letzten Runden jedoch einige Punkte benötigt. Die Andorfer konnten hingegen am vergangenen Wochenende einen 5:1 Heimsieg gegen Grieskirchen einfahren und stehen somit weiterhin in der obersten Tabellenregion.

St. Marienkirchen fordert die Gäste stark

Im Hinblick auf die tabellarische Konstellation hätte man demnach mutmaßen können, dass die Gäste aus Andorf der klare Favorit im gestrigen Duell hätten sein müssen. Auf dem Platz zeigte sich in der Anfangsphase jedoch ein anderes Bild. Die Offensive der Andorfer, die am letzten Spieltag noch brillierte, fand kaum einen Weg durch den Abwehrblock der Heimmannschaft, die mit Herz und Leidenschaft verteidigte und auch in der Offensive gefährliche Situationen kreieren konnte. Somit gestaltete sich das Spiel in der ersten Hälfte sehr ausgeglichen und die Teams begegneten sich auf Augenhöhe. Vor dem Tor ließen zunächst allerdings beide Teams noch die Effizienz vermissen, weshalb man sich mit einem 0:0 Remis zur Halbzeitpause trennte.

Turbulente Schlussphase mit glücklichem Ende für Andorf

In der zweiten Halbzeit sollte die Torflaute des ersten Durchgangs jedoch noch beendet werden. Zunächst gestaltete sich das Spiel erneut sehr ausgeglichen, wobei die Hausherren in der zweiten Hälfte dann mehr am Drücker waren und auch den ersten Treffer erzielen konnten. Tobias Hochreiter ließ in der 76. Spielminute zunächst zwei Gegenspieler aussteigen und platzierte dann einen präzisen Torabschluss zur 1:0 Führung für die Gastgeber aus St. Marienkirchen, die zu diesem Zeitpunkt auch verdient war. Danach warfen die bislang schwachen Gäste aus Andorf nochmals alles nach vorne und man brachte das Tornetz auch nochmals zum Zappeln. In der 90. Minute bugsierte Bernhard Öhlböck das runde Leder nach einem Querpass staubtrocken in die Maschen zum Ausgleich und nur drei Minuten später schlugen die Andorfer nochmals zu. Ivan Grabovac übernahm in der 93. Minute die Verantwortung vom Punkt und verwandelte einen Elfmeter zum Last-Minute-Sieg für die Gäste.

Bernhard Straif, Trainer Andorf:

"Der Sieg war heute alles andere verdient und ich bin ehrlich gesagt auch enttäuscht von der Leistung der Mannschaft. Der Leistungsabfall war im Vergleich zur letzten Woche sehr stark, da fehlt es uns einfach an der nötigen Konstanz."

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.