Durch Freistoßtor in 90+3 – Gschwandt dreht die Partie spät gegen Pettenbach/Grünau

Am gestrigen Freitagabend kam es in der Landesliga West zum Aufeinandertreffen zwischen der SPG Pettenbach/Grünau und der Union Unis Gschwandt. Beide Mannschaften stehen mit 36 Zählern punktgleich in der Tabelle und kämpfen beide noch um den zweiten Platz hinter dem SV Gmunden. Die Gäste weisen hierbei die bessere Form auf; sie haben drei der letzten vier Spiele gewonnen und mussten sich nur gegen den Meister aus Gmunden geschlagen geben. Bei Pettenbach/Grünau waren die jüngsten Leistungen eher etwas schwankend, am letzten Spieltag konnte man aber wieder mit einem Sieg nach Hause fahren.

Chancentod auf beiden Seiten

Pettenbach startete eher passiv in die Partie hinein und überließ den Gästen etwas mehr den Ball. Die erste zwingende Chance konnten aber trotzdem die Hausherren verbuchen. Nach einem langen Ball und einer guten Verlängerung rannte David Klausriegler, der absolute Toptorschütze von Pettenbach, gefährlich Richtung Tor, konnte von Kevin Prielinger aber noch gut nach Außen gedrängt werden; so war der Schuss dann aus spitzem Winkel, den Klausriegler übers Tor zimmerte. Im Anschluss folgte die erste große Möglichkeit für die Gäste. Florian Mairhofer legte nach einem schönen Kombinationsspiel über die linke Seite den Ball zu Janko Sirocic, der den Ball aus 16 Metern knapp übers Tor legte. Die nächste gefährliche Offensivaktion geschah wiederum auf der Gegenseite, nach einer Hereingabe von der rechten Seite ging der Abschluss aus dem Strafraum wieder über den Kasten. Nach einem riesigen Fehlpass von Pettenbach rannte Florian Mairhofer allein aufs Tor zu und hätte dann quer zum Mitspieler legen können. Er entschied sich jedoch abzuschließen, der Torhüter konnte den Ball aber parieren – die bisher größte und auch die letzte Chance in der ersten Halbzeit. Zum Pausenpfiff hätte es gut und gerne auch schon 2:2 stehen können.

Gschwandt dreht die Partie

Auch in der zweiten Hälfte blieb es ein sehr umkämpftes, ausgeglichenes Spiel, wo Pettenbach nach rund 55 Minuten an Überhand gewann, da den Gästen die Kräfte schwanden. Pettenbach hatte in Folge einige Halbchancen, die großen Möglichkeiten blieben jedoch aus, da Gschwandt defensiv stabil stand und konsequent verteidigte. Durch einen etwas fragwürdigen Elfmeter ging Pettenbach in Führung – zu diesem Zeitpunkt sicherlich nicht unverdient. Durch den Rückstand fand die Gastmannschaft wieder besser in die Partie und wurde auch offensiv wieder mutiger. Nach einem Eckball köpfte Philip Leeb den Ball zum 1:1 ins Tor – sein zweiter Saisontreffer. In der Nachspielzeit hatte Gschwandt noch eine gute Freistoßposition. Tarik Ramakic trat an und sein Versuch landete, nachdem ihn ein Gegenspieler noch abgefälscht hatte, schlussendlich im Tor. Dies war auch der Schlusspfiff zum 1:2 Entstand.

Lukas Huemer, Trainer Union Gschwandt:

„Es war ein etwas glücklicher Sieg für uns, ein Unentschieden wäre vermutlich verdient gewesen. Die Mannschaft hat sich aber stark zurückgekämpft und Moral bewiesen. Vor allem durch die aktuell vielen Ausfälle und die Belastung vom dritten Spiel in dieser Woche war es ein richtig starker Auftritt – großen Respekt an die Mannschaft."

Die Besten Union Gschwandt: Pauschallob!

