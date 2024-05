Deutliches 3:0 – Peuerbach schlägt Schwanenstadt auswärts

Details Sonntag, 05. Mai 2024 14:21

Im Rahmen des 25. Spieltags der Landesliga West kam es am Samstagnachmittag zum Aufeinandertreffen zwischen dem SC Schwanenstadt 08 und der Union Peuerbach. Beide Mannschaften sind aktuell nicht gut in Form; die Heimmannschaft konnte seit sechs Spieltagen nicht mehr gewinnen, die Gastmannschaft ist hingegen seit fünf Spieltagen sieglos. Ein Sieg wäre daher für beide Seiten extrem wichtig, um wieder in die richtige Spur zu gelangen. Die Gäste werden als leichter Favorit in die Partie hineingehen, auch weil man das Hinspiel knapp mit 2:1 gewinnen konnte.

Früher Elfmeter bringt Peuerbach auf Kurs

Für die Heimmannschaft startete die Partie denkbar ungünstig. Durch einen Elfmeter, den Vedran Mesec verwandelte, ging man in der zweiten Spielminute bereits in Rückstand. Schwanenstadt ließ sich davon jedoch nicht aus der Fassung bringen und hatte bereits zwei Minuten nach dem Strafstoß die hundertprozentige Möglichkeit auf den Ausgleich, Boris Bisercic konnte den Ball aber nicht im Tor unterbringen. Nach etwas mehr als 20 Minuten dann die nächste große Chance für Schwanenstadt, diesmal wurde jedoch nicht auf Elfmeter entschieden. Die Hausherren blieben weiter bemüht und steuerten trotz Rückstand das Spielgeschehen, spielten die Offensivaktionen jedoch nicht gut zu Ende. Peuerbach konzentrierte sich währenddessen auf ihre Stärken, setzte auf Konterspiel und stand tief in den eigenen Reihen. Dadurch konnten sie die 1:0 Führung auch mit in die Halbzeitpause nehmen.

Peuerbach durch Konterfußball Richtung Auswärtssieg

Nach eher ruhigen 20 Minuten in der zweiten Halbzeit erhöhten die Gäste mit einem Konter, den Schwanenstadt nicht gut verteidigt hatte, in Form von Vedran Mesec, der damit seinen Doppelpack schnürt, auf 2:0. Die Hausherren trafen bis zu diesem Zeitpunkt des Matches mehrmals das Aluminium und hatten daher immer wieder die Möglichkeit auf 1:1 statt 0:2 zu stellen. Nach dem zweiten Treffer riskierte Schwanenstadt deutlich mehr und machte infolgedessen immer größere Lücken in der Verteidigung auf. Diese nutzen die Gäste nur fünf Minuten nach dem zweiten Treffer, erneut durch einen Konter, und stellten in Form von Eldin Fejzic auf 3:0. Dies war die Entscheidung im Spiel und die Hausherren konnten der Heimniederlage anschließend nichts mehr entgegenwirken.

Roman Untersberger, Trainer SC Schwanenstadt 08:

„Wir waren wirklich sehr, sehr bemüht und hätten uns dementsprechend Punkte verdient. Aber die alte Fußballweisheit: Wenn du die Tore vorne nicht machst, bekommst du sie hinten. Wir sind an unserer Chancenauswertung gescheitert. Der Sieg geht aber definitiv in Ordnung, verdient hätten wir uns jedoch mehr.“

Die Besten SC Schwanenstadt 08: Niklas Adlgasser

