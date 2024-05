Starke zweite Halbzeit besiegelt Sieg - die SPG Pettenbach/Grünau legt in Hälfte zwei deutlich zu und bezwingt die Union Peuerbach!

Details Donnerstag, 09. Mai 2024 20:08

Im Rahmen der 26. Runde der Landesliga West kam es bereits am Donnerstag zum Aufeinandertreffen zwischen der Union Peuerbach und der SPG Pettenbach/Grünau. Für die Hausherren ist es in Anbetracht der Nachtragpartie gegen die Union Gschwandt bereits das dritte Spiel innerhalb von zehn Tagen. Die letzten beiden Spiele spiegeln sozusagen die Inkonstanz der letzten Wochen der Union Peuerbach wieder. So konnte man der 3:0 Niederlage der Nachtragpartie einen 3:0 Sieg gegen den SC Schwanenstadt entgegensetzen. Die SPG Pettenbach/Grünau zeigt ein ähnliches Auf und Ab in den vergangenen Runden. So mussten sich die Gäste vergangene Runde der Union Gschwandt geschlagen geben und müssen sich vorerst mit dem sechsten Tabellenrang abfinden. Ein spannendes Duell zweier direkter Konkurrenten wartete demnach auf die Fans beider Mannschaften.

Gäste starten furios

Das Spiel nahm von Beginn an Fahrt auf und es dauerte lediglich wenige Minuten bis zum ersten Highlight der Partie. Nach einem Foulspiel direkt an der Strafraumgrenze legte sich Kilian Kreiseder den Ball zurecht und traf sehenswert per direktem Freistoß zum frühen Führungstreffer für die Gäste. Nach 16 Minuten die nächste gute Möglichkeit für die Gäste. Nach einem Ballgewinn schalten die Pettenbacher schnell um und drangen in die Hälfte der Hausherren vor. Der Querpass auf den einschussbereiten David Klausriegler wird in letzter Instanz von einem Defensivspieler der Peuerbacher zur Ecke geklärt. Kurz darauf hatte David Klausriegler nach idealem Zuspiel die Chance auf das 2:0. Erneut klärt die Defensivabteilung in höchster Not und verhindert einen höheren Rückstand gegen den pfeilschnellen Stürmer der Gäste. Nach einer Anfangsphase, die eher den Gästen gehörte, kamen auch die Hausherren besser ins Spiel. Die ein oder andere aussichtreiche Situationen konnte man aber zunächst nicht in zählbares ummünzten.

Hausherren erzielen verdienten Ausgleich

Es dauerte gut 30 Minuten, bis die Hausherren die erste richtig gefährliche Situation kreieren konnten. In Minute 36 konnte die Union Peuerbach einen Fehler im Spielaufbau der SPG Pettenbach/Grünau umgehend nutzen und in Person von Stefan Kornfelder, nach sattem Schuss ins lange Eck, auf 1:1 stellen. Bis zur Pause konnten beide Mannschaften keine hochkarätigen Chancen mehr verzeichnen. In Summe verlagerte sich das Spielgeschehen ausgeglichen auf beide Seiten und somit ging es mit einem leistungsgerechten Remis in die Halbzeitpause.

Gäste legen deutlich zu

In Hälfte zwei verlagerte sich das Spiel weg von der Ausgeglichenheit in Hälfte eins und klar auf die Seite der Gäste. Die SPG Pettenbach/Grünau war in der zweiten Halbzeit von Beginn an die bessere Mannschaft. Nachdem man zunächst noch gute Möglichkeiten ungenutzt ließ belohnte man sich in Minute 59 für eine furiose Anfangsviertelstunde in Hälfte zwei. Nach einem Eckball ging der Ball an Freund und Feind vorbei und landete bei Hristo Krachanov, der den verdienten Führungstreffer erzielte. In der Phase nach dem Führungstreffer spielten sich die Gäste in einen regelrechten Rausch und erarbeiteten sich zahlreiche Chancen. David Klausriegler und Stefan Prielinger verabsäumten das Spiel früher zu entscheiden. Ebenso ein Schuss von Alois Pühringer, der nach schöner Kombination im Strafraum freigespielt wurde, ging knapp übers Gehäuse der Hausherren. Die endgültigen Entscheidung dauerte bis Minute 78. Tobias Riedler wurde nach verlängertem Ball in die Tiefe geschickt und traf aus spitzem Winkel zum überfälligen 3:1. Somit siegen die Gäste verdient mit 3:1 und können aufgrund der Leistung in Halbzeit zwei von einem sehr verdienten Erfolg sprechen.

Rainer Kührer, Trainer SPG Pettenbach/Grünau:

„Das war eine gute Leistung meiner Mannschaft. Wir haben sehr viel von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Aufgrund der starken zweiten Halbzeit ist der Sieg verdient und hätte unter Umständen auch höher ausfallen können.“

Die Besten: Pauschallob!

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.