Nullnummer im Spitzenspiel! Gschwandt und Bad Wimsbach kommen nicht über ein Remis hinaus

Details Freitag, 10. Mai 2024 10:13

Am gestrigen Donnerstagabend kam es zum Aufeinandertreffen zwischen der Union Unis Gschwandt und dem SK Schachner Bad Wimsbach im Rahmen der 26. Runde der Landesliga West. Die Gastgeber aus Gschwandt konnten sich am vergangenen Wochenende mit 2:1 gegen Pettenbach durchsetzen, womit man den Anschluss an die Spitzengruppe in der Tabelle hinter Gmunden halten konnte. Diese wird wiederum von den Gästen aus Bad Wimsbach angeführt, die mit einem weiteren Sieg gegen Gschwandt einen großen Schritt in Richtung Vizemeister machen hätten können.

Erste Halbzeit auf hohem Niveau

Die Bad Wimsbacher sind jedoch nicht die einzige Mannschaft, die sich Hoffnungen auf den Vizemeistertitel machen darf. Schalchen, Andorf, Pettenbach und der Kontrahent aus Gschwandt waren vor dem aktuellen Spieltag allesamt auf den Fersen der Bad Wimsbacher. Somit durften sich die Zuseher am gestrigen Abend auf ein hochklassiges Landesligaspiel freuen, was ihnen auch durchaus geboten wurde. Die Mannschaften lieferten sich einen offenen Schlagabtausch vor einer Kulisse von rund 400 Zuseher:innen am Sportplatz in Gschwandt. Nach 30 Minuten klingelte es beinahe im Kasten der Hausherren, nachdem der Gschwandtner Keeper Damir Gavric einen scharfen Rückpass gerade noch rechtzeitig vor dem Eigentor abwehren konnte. Danach hatten auch die Hausherren eine Chance, als Tarik Ramakic im 1vs1 am Keeper der Bad Wimsbacher scheiterte. Somit blieb das Spiel nach 45 Minuten noch torlos.

Gschwandt mit aberkannten Last-Minute-Treffer

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit wurden die Gäste aus Bad Wimsbach in der zweiten Halbzeit dann zunehmend besser und man gewann die Kontrolle über das Spielgeschehen. Man konnte sich immer wieder durch die gegnerische Abwehr durchkombinieren, doch die Angriffe scheiterten in der Regel am Torabschluss. Gegen Ende der Partie wurden dann die Hausherren aus Gschwandt wieder stärker, die das Ruder nochmals umreißen wollten, um die Bad Wimsbacher mit einem Sieg in der Tabelle zu überholen. In der Nachspielzeit gab es dann den Treffer für die Hausherren durch Antonov, doch der Jubel war nur kurz. Der Linienrichter erkannte nämlich eine Abseitsposition des Gschwandter Topstürmers, womit der Treffer nicht gegeben wurde. Somit endete das Spiel mit einem gerechten Remis, welches das Rennen um die Vizemeisterschaft noch spannender macht, als es ohnehin schon ist.

Michael Hintenaus, Sektionsleiter Gschwandt:

"Das Unentschieden ist heute ein leistungsgerechtes Ergebnis, nach einem sehr hochklassigen Landesligaspiel. Natürlich hätten wir den Treffer von Antonov auch gerne genommen, doch wir sind mit dem Unentschieden und der Leistung auch zufrieden."

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.