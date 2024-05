Marienkirchen/Wallern 1b holt in Überzahl späten Sieg gegen Munderfing

Details Samstag, 25. Mai 2024 18:59

In einer spannungsgeladenen Begegnung der 28. Runde in der Landesliga West siegte die Mannschaft von St. Marienkirchen/Wallern 1b auswärts mit 2:0 gegen den FC Munderfing. Die entscheidenden Tore fielen in der Schlussphase eines Spiels, das von Taktik und hart umkämpften Aktionen geprägt war.

Erste Halbzeit: Ausgeglichenes Spiel ohne Tore

Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei beide Teams versuchten, früh im Spiel Akzente zu setzen. Schon in der 3. Minute zeigte der FC Munderfing seine Absichten, als Stockinger eine gefährliche Flanke in den Strafraum brachte, die jedoch keinen Abnehmer fand. Die Trattnachtaler antworteten schnell und verzeichnete in der 7. Minute die erste nennenswerte Chance für die Gäste, der Schuss ging jedoch weit über das Tor.

In den folgenden Minuten entwickelte sich ein Spiel, das vorwiegend im Mittelfeld stattfand, wobei beide Mannschaften hart um jeden Ball kämpften. Der Versuch von St. Marienkirchen/Wallern, das Spiel zu dominieren, wurde durch konsequentes Pressing deutlich. Ein bedeutender Moment ereignete sich in der 32. Minute, als Maier vom FC Munderfing nach einem Torraub die Rote Karte sah, was die Heimmannschaft in Unterzahl zwang. Trotz numerischer Überlegenheit konnte St. Marienkirchen/Wallern diese in der ersten Halbzeit nicht in Tore ummünzen, sodass es mit einem 0:0 in die Pause ging.

Zweite Halbzeit: Dramatische Schlussminuten entscheiden das Spiel

Nach der Pause intensivierten die Gäste ihre Angriffe und kamen zu mehreren gefährlichen Chancen. Besonders Litzlbauer und Zaki sorgten immer wieder für Unruhe im Strafraum der Munderfinger. Doch es dauerte bis zur 85. Minute, bevor Litzlbauer nach einer präzisen Flanke per Kopf das 1:0 für die Trattnachtaler erzielte, was den Widerstand der Munderfinger brach.

In der Folge warf der FC Munderfing alles nach vorne, um den Ausgleich zu erzielen, was jedoch zusätzliche Räume für die Gäste öffnete. In der 90. Minute sicherte Varesic mit einem kraftvollen Freistoß aus 25 Metern den Sieg für St. Marienkirchen/Wallern 1b. Trotz der Bemühungen der Heimmannschaft, das Blatt zu wenden, endete das Spiel mit einem 0:2-Sieg für die Gäste.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Sebastian Höller erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.