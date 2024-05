Grieskirchen feiert knappen Auswärtssieg in Gschwandt dank Strafstoß-Tor

Details Samstag, 25. Mai 2024 21:41

Am heutigen Samstagnachmittag kam es zum Aufeinandertreffen zwischen der Union Unis Gschwandt und dem SV Pöttinger Grieskirchen im Rahmen der 28. Runde der Landesliga West vor rund 120 Zuseher:innen am Sportplatz in Gschwandt. Die Gastgeber aus Gschwandt konnten in der Rückrunde die starken Leistungen aus dem Herbst der aktuellen Saison bislang noch nicht bestätigen und man kam auch am vergangenen Wochenende nicht über ein 1:1 Remis gegen Kammer hinaus. Grieskirchen konnte hingegen zuletzt einen 4:0 Heimsieg gegen Munderfing feiern, mit dem man sich aus einer kleinen Ergebniskrise rausschießen konnte.

Vorsichtiges Herantasten in der ersten Hälfte

Trotz der bislang eher enttäuschenden Rückrunde rangierten die Hausherren aus Gschwandt im Vorfeld der Partie vor den Gästen aus Grieskirchen mit einem Vorsprung von fünf Punkten. Auf dem Spielfeld lieferten sich die beiden Teams einen Kampf auf Augenhöhe in der ersten Hälfte. Beide agierten eher vorsichtig in der Offensive, weshalb sowohl die Gastgeber, als auch die Gäste nur schwer in die Partie fanden. Das Spielgeschehen blieb zumeist im Mittelfeld und es gab keine nennenswerten Torchancen, womit man sich mit einem torlosem Remis zur Halbzeitpause trennte.

Midzic behält die Nerven vor dem Punkt

In der zweiten Hälfte sollte dann jedoch ein wenig Schwung in die Partie kommen. Die Gäste aus Grieskirchen kamen besser in die Partie in der zweiten Hälfte und hatten in dieser auch eine Großchance auf den Führungstreffer durch Hamza Celepci, der den gegnerischen Kasten mit seinem Schuss in der 60. Minute nur knapp verfehlte. Nach einem Gestocher im Sechzehner der Hausherren wurde ein Schuss der Grieskirchner mit der Hand abgeblockt, wodurch die Gäste einen Strafstoß zugesprochen bekommen haben. Muris Midzic übernahm in der 72. Minute die Verantwortung und verwandelte den Elfmeter souverän zur 1:0 Führung für Grieskirchen. Gschwandt warf danach nochmals alles nach vorne, doch die gefährlicheren Torchancen verbuchten weiterhin die Gäste, die immer wieder Nadelstiche in Form von Kontern setzen konnten. Tore fielen allerdings auf beiden Seiten keine mehr, weshalb die Grieskirchner einen knappen, aber verdienten Auswärtssieg einfahren konnten.

Friedrich Glechner, sportlicher Leiter Grieskirchen:

"Wir waren heute unter dem Strich die bessere Mannschaft, da wir als Mannschaft sehr gut gespielt haben, in der Defensive kompakt gestanden sind und somit als verdienter Sieger vom Feld gehen."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.