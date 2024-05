Kampfbetontes Spiel findet späten Sieger - der SK Bad Wimsbach ringt den SC Schwanenstadt mit 1:0 nieder!

Details Samstag, 25. Mai 2024 22:28

Im Rahmen der 28. Runde der Landesliga West kam es am Freitagabend zum Aufeinandertreffen zwischen dem SC Schwanenstadt 08 und dem SK Bad Wimsbach. Auf Seiten der Gäste ist man seit einigen Wochen aufgrund der starken Rückrunde in Jubelstimmung. Diese positive Stimmung möchte man in den Saisonendspurt mitnehmen, um den Vizemeistertitel am Ende der Saison feiern zu können. Die Hausherren konnten ihrerseits vergangene Woche die deutlich besser klassierte SPG Pettenbach/Grünau bezwingen. Somit geht man ebenfalls mit positiver Stimmung ins Spiel, um dem Favoriten SK Bad Wimsbach möglicherweise ein Bein stellen zu können.

Halbzeit ohne Höhepunkte

Von Beginn an zeichnete sich ein ereignisarmes Spiel ab, in welchem vor allem in Hälfte eins beide Mannschaft nicht ihren besten Tag erwischten. So spielte sich das Spielgeschehen hauptsächlich im Mittelfeld, im Kampf um den berühmten zweiten Ball ab. Die erste Halbzeit verlief weitestgehend ohne nennenswerte Höhepunkte. Sowohl der SC Schwanenstadt, als auch die Gäste aus Bad Wimsbach taten sich schwer, klare Torchancen zu kreieren. In Summe hatten die favorisierten Gäste aber etwas mehr Spielanteile für sich zu verbuchen. Man agierte beiderseits jedoch zu inkonsequent im vordersten Drittel. Trotzdem gab es kurz vor der Pause noch einen Lichtblick für den SC Schwanenstadt. Die erste konkrete Tormöglichkeit ließ man aber ungenutzt. Somit ging es folgerichtig mit einem 0:0 der etwas unattraktiveren Art in die Halbzeitpause.

Entscheidung fällt spät

In Halbzeit zwei setzte sich ein ähnliches Bild fort. Beide Teams schienen am heutigen Tag keine offensive Durchschlagskraft auf den Platz bringen zu können. Zu Beginn der zweiten Hälfte hatten aber die Hausherren etwas mehr Spielanteile auf ihrer Seite. Hervorzuheben sind die Defensivabteilungen beider Mannschaften. Auf beiden Seiten bot man eine kämpferische Leistung und man machte es der gegnerischen Offensive schwer Tore zu erzielen. Es dauerte bis zur 70. Minute, bis diese Partie in Richtung des Favoriten aus Bad Wimsbach kippen sollte. Jakob Konrad Stockinger nutzte einen individuellen Fehler in der Hintermannschaft des SC Schwanenstadt und somit die erste konkrete Torchance seines Teams und traf zum 0:1. Aufgrund des ausgeglichenen Spielverlaufs könnte man von einem etwas glücklichen Treffer sprechen. Anders formuliert könnte man auch die Effizienz der Gäste loben und ihnen zugutehalten, dass sie aus sehr wenig Möglichkeiten, sehr viel gemacht haben. Es sollte ein klassisches Beispiel dafür sein, wie im Fußball manchmal eine einzige Aktion das gesamte Spielgeschehen entscheiden kann.

Beste Phase nach dem Führungstreffer

Nach dem Führungstreffer zeigten die Gäste ihre wohl beste Phase im Spiel. Man übernahm fortan das klare Kommando und konnte auch spielerische Akzente setzen. Der eingewechselte Michael Hochreiter scheiterte in der Schlussphase nach einem gut gesetzten Kopfball am Aluminium. Die Hausherren versuchten dennoch alles nach vorne zu werfen, um den Ausgleich zu erzielen, jedoch ohne erwähnenswerten Erfolg. Die zweitbeste Defensive der Liga hielt somit bis zum Schlusspfiff stand und demnach endete diese Partie mit einem etwas schmeichelhaften 1:0. In einem Spiel, das lange Zeit von Vorsicht und taktischem Geplänkel geprägt war, sorgte der späte Treffer von Stockinger für die Entscheidung und bescherte dem SK Bad Wimsbach wichtige drei Punkte im Kampf um den Vizemeistertitel in der Landesliga West.

