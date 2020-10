Souveräner Auftritt: Ostermiething holt Dreier bei Esternberg

Details Samstag, 03. Oktober 2020 20:41

Die Union Handy Shop Esternberg und der UFC Stampfl-Bau Ostermiething trafen im Zuge der achten Runde Landesliga West aufeinander. Mit ordentlich Aufwind dürften die Gäste in den Sauwald reisen, schlug man letzte Woche den Tabellenführer Pettenbach mit 4:1. Esternberg musste in Schwanenstadt eine knappe 2:1 Niederlage hinnehmen. Über 90 Minuten hatten die Gäste schlussendlich die Nase vorne und können auf einen souveränen 0:3 Erfolg blicken.

Gäste gehen in Führung

Den ersten Hochkaräter sahen die Zuschauer auf Seiten der Berg-Elf: der Defensivverbund der Heimischen wusste das Spielgerät nicht aus der Gefahrenzone zu klären, sodass Edin Mrkonjic freie Bahn auf Michael Veroner hatte. Der gebürtige Bosnier verzog aber und verfehlte das Gehäuse. Auch Klaus Höflmeier konnte einen Kopfball nicht im Tor unterbringen. Esternberg versuchte sich in dieser Phase vor allem an Standards, UFC-Schlussmann Sebastian Holzner hatte damit aber keine Probleme. Auch Ostermiething versuchte es in Person von Muhamed Subasic per Freistoß. Auch wenn dieser Versuch daneben ging, beim nächsten klingelte es im Kasten der Heimischen: die Sauwaldveilchen konnten einen Eckball klären, ehe Florian Leitner einen satten Schuss in Richtung Veroner abgab. Dieser konnte den Gegentreffer aber nicht mehr verhindern und musste schließlich hinter sich greifen. Wenig später legten die Gäste einen weiteren Treffer nach: ein schneller Konter über drei Stationen fand in Stürmer Elvis Ozegovic den perfekten Vollstrecker. Mit der Führung ging es auch in die Halbzeit.

Ostermiething macht alles klar

Nach dem Seitenwechsel waren die Hausherren bemüht um den Anschluss und riskierten mehr nach vorne. So kam man auch zu Chancen, beispielweise ein Volley von Sebastian Zauner, zum Treffer reichte es aber nicht. Ostermiething wartete geduldig ab und suchte die Lücken, die sich durch das offensive Spiel der Heimischen ergaben. Sämtliche Versuche der Sauwaldveilchen fanden derweil in Kapitän Holzner ein schnelles Ende. In der Schlussphase konnten die Gäste dann den gegebenen Raum erneut ausnutzen und das dritte Tor machen: Esternberg wurde erneut im eigenen Stadion ausgekontert und bekam von Resul Omerovic den Genickschuss verpasst. Die Gastgeber versuchten es weiter, konnten Holzner und seinen Vordermännern aber nicht mehr wirklich etwas anhaben. So steht am Ende ein souveräner 0:3 Erfolg für den UFC.

Robert Berg, Trainer UFC Ostermiething:

„Der Sieg war auch in der Höhe auf jeden Fall verdient. Natürlich hat es Esternberg versucht und hat auch Chancen gehabt. Wenn das 2:1 gefallen wäre, kann so ein Spiel natürlich auch wieder knapp werden. Grundsätzlich war es aber eine tolle Leistung von der ganzen Mannschaft. Für das, dass so viele Spieler gefehlt haben, war es wirklich sehr gut.“

Die Besten:

UFC Ostermiething: Patrick Peric (RV) und Florian Leitner (ZM)