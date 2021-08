Saisonauftaktsieg gelungen für Union Ostermiething gegen Andorf

Details Samstag, 14. August 2021 17:40

Zum Ligaauftakt kam die Union Ostermiething gegen den FC Andorf vor 270 Zusehern in der Stampf-Bau Arena Ostermiething zu einem recht passablen 2:1-Sieg.

Der FC SGS Andorf geriet in seiner ersten Ligapartie gegen die Union Stampfl-Bau Ostermiething schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Patrick Rindberger das schnelle 1:0 für Ostermiething erzielte. Resul Omerovic versenkte alsbald die Kugel zum 2:0 für Ostermiething (31.) Mit der Führung für die Gastgeber ging es in die Kabine.





Schiedsrichter Gerold Steinbichler pfiff zur zweiten Hälfte an, welche dann noch ein Tor brachte. Für das 1:2 des FC Andorf zeichnete Sebastian Witzeneder verantwortlich (74.). Nach der Beendigung des Spiels durch den Unparteiischen feierte die Union Ostermiething einen dreifachen Punktgewinn gegen den FC SGS Andorf.

Landesliga West: Union Stampfl-Bau Ostermiething – FC SGS Andorf, 2:1 (2:0)

10 Patrick Rindberger 1:0

31 Resul Omerovic 2:0

74 Sebastian Witzeneder 2:1

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!