"Wir waren effektiv" - Gmunden-Trainer Chokchev mit Leistung bei 3:0-Sieg gegen Peuerbach zufrieden

Der SV Gmundner Milch gewann die Partie gegen die Union Peuerbach mit einem ungefährdeten 3:0-Auswärtssieg. 300 Zuseher waren in der Sparkassen-Arena Peuerbach dabei. Gmunden-Trainer Kiril Chokchev zeigte sich nach Spielende mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden: "Wir haben das Spiel kontrolliert und unsere Chancen genützt."

Die erste Spielhälfte bei der Begegnung zwischen der Union Peuerbach und SV Gmundner Milch war vor allem durch zwei Ereignisse gekennzeichnet: In der 33. Spielminute scheiterte der Gmundner Miroslav Antonov an der Abseitsregel, sein Nachschuss wurde von Schiedsrichter Dieter Muckenhammer nicht gewertet, nachdem Antonov an Peuerbach-Torhüter Miguel Teixeiro gescheitert ist. Und sieben Minuten später hatten die Gmundner erneut eine riesige Torchance auf dem Fuß, aber der bereits erwähnte Peuerbacher Schlussmann Teixeiro konnte sich abermals mit einer gelungenen Abwehr auszeichnen. Beim Stand von 0:0 gingen beide Mannschaften also in die Kabinen.



Drückende Gmundner



Sieben Minuten nach Wiederanpfiff brachte SV Gmundner Milch dann den Ball erfolgreich in das Netz des Spielgegners: Dieses Mal zählte der Treffer für Antonov (52.). In der 62. Spielminute durfte sich Ermin Durgutovic als Torschütze zum 2:0 aus Gmundner Sicht eintragen. Nach dem 2:0-Stand waren die Gmundner deutlich überlegen und führten somit verdient, diese Feststellung durfte man als neutraler Zuschauer durchaus vertreten. So kam der nächste Treffer für Gmunden vier Minuten später wohl auch nicht allzu überraschend, Torschütze zum 3:0 war Momo Vukmir (66.).



"Waren an diesem Tag besser"



Der SV Gmundner Milch gewann gegen die Union Peuerbach mit 3:0 und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein. 300 Zuseher verfolgten in der Sparkassen-Arena Peuerbach einen ungefährdeten Auswärtssieg der Gmundner. Der SV Gmundner Milch-Trainer Kiril Chokchev zeigte sich mit der Leistung seiner Spieler mehr als zufrieden: "Ich bin zufrieden mit meinem Team, wir waren endlich mal effektiv und haben unsere Chancen genützt. Auch das Ergebnis ist voll in Ordnung, vor allem in der ersten Halbzeit hatten wir zwei, drei gute Möglichkeiten." Außerdem meint er: "Wir haben das Spiel kontrolliert, Peuerbach waren auch gut und bemüht, aber wir waren an diesem Tag einfach besser."



"Wir wollen vorne mit dabei sein"



Über die aktuelle Saison bis jetzt möchte er nur wenige Worte verlieren: "Wir wollen vorne mit dabei sein, aber wir sind in einer schwierigen Liga, jeder kann jeden schlagen. Wir wollen einfach Woche für Woche unsere Leistung abrufen." Schließlich bringt Chokchev die aktuelle Situation seiner Gmundner doch auf den Punkt: "Wir sind von der Spielweise her schon zufrieden, aber von der Punkteanzahl noch nicht!"





Die Union Peuerbach bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel auf Rang 12 mit nur einem Punkt aus drei Spielen.

Auch wenn die Aussagekraft der Tabelle noch begrenzt ist: Gmunden freut sich über einen Sprung im Klassement und steht nach dem Sieg aktuell auf Platz sieben.

Landesliga West: Union Peuerbach – SV Gmundner Milch, 0:3 (0:0)

52 Miroslav Antonov 0:1

62 Ermin Durgutovic 0:2

66 Momo Vukmir 0:3

