"Wollen vorne mitschnuppern" - Schärding-Trainer Straif selbstbewusst nach 3:1-Sieg bei Schwanenstadt

Details Montag, 30. August 2021 17:28

Der Start ins neue Spieljahr ging für den SC Schwanenstadt 08 mit dem 1:3 gegen den SK Waizenauer Schärding vollends daneben: Aus den ersten drei Begegnungen holte Schwanenstadt nicht einen Zähler. Der siegreiche SK Schärding-Trainer Bernhard Straif hingegen lobte die Leistung und Fitness seiner Spieler. Die Partie wurde von 150 Zusehern im Axians-Stadion Vor der Au in Schwanenstadt verfolgt.

Bei der Begegnung SC Schwanenestadt 08 gegen SK Waizenauer Schärding starteten beide Mannschaften zuerst vorsichtig in das Spiel. Zu Torchancen gelangte in der Anfangsphase keine von beiden. Doch in der 18. Spielminute versenkte Marcel Lenzbauer die Kugel zum 1:0. Der Schärdinger Trainer Bernhard Straif bezeichnete die Anfangsphase seines Teams später als "zerfahren": "Das war optisch nicht schön, wir waren am Anfang nicht richtig gefährlich." Und meint weiters: "Unser Pressing hat anfangs nicht gut funktioniert." Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass der SK Waizenauer Schärding mit einer 1:0-Führung in die Kabine ging.



"Wir sind eine fitte Mannschaft"



Nach der Halbzeitpause, genauer: nur acht Minuten danach, gab es für das Heimteam von Schwanenstadt einen Foulelfmeter - ausgelöst durch ein Handspiel im Strafraum - , der von Robin Frühwirth souverän zum 1:1-Ausgleich verwertet wurde. Danach wendete sich das Blatt innerhalb von nur sieben Minuten zugunsten von SK Waizenauer Schärding. Zuerst brachte Marko Peric den Ball zum 2:1 für SK Waizenauer Schärding über die Linie (56.). Und vier Minuten darauf beförderte Jan Schrank das Leder zum 3:1 der Gäste in die Maschen (60.). In den 90 Minuten war der SK Schärding im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Schwanenstadt und fuhr somit einen 3:1-Sieg ein. Schärding-Trainer Straif lobte nach Ende des Spiels das Umschaltspiel seiner Mannschaft und unterstich darüber hinaus vor allem den tollen körperlichen Zustand seiner Schützlinge: "Wir sind eine fitte Mannschaft, meine Spieler haben in der Corona-Zeit körperlich sehr gut gearbeitet!"



"Leistungsträger verloren"



Außerdem kommentierte Straif den Saisonstart seines Teams nach einem schwierigen Sommer: "Wir haben einen großen Umbrauch gehabt, wir verloren fünf Leistungsträger über den Sommer, welche Stammspieler waren. Wir mussten also viele neue Spieler einbauen, das funktioniert ganz gut." Das Stichwort Saisonziele kommentierte er danach konkret: "Wir wollen vorne mitschnuppern und im ersten Drittel landen."





SC Schwanenstadt 08 steht nach dieser dritten Niederlage in Folge also punktelos mit einem 1:10-Torverhältnis auf dem letzten Tabellenrang.

Die drei Zähler katapultierten SK Waizenauer Schärding in der Tabelle auf Platz drei. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken dessen aktuelle Bilanz, Torverhältnis von 7 zu 3.

Landesliga West: SC Schwanenstadt 08 – SK Waizenauer Schärding, 1:3 (0:1)

18 Marcel Lenzbauer 0:1

53 Robin Fruehwirth 1:1

56 Marko Peric 1:2

60 Jan Schrank 1:3

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!