"Sehr umkämpfte Partie" - Ostermiething feiert ersten Auswärtssieg - 1:0 bei Pettenbach

Die Union Stampfl-Bau Ostermiething trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen die Union Sparkasse Pettenbach davon. Für Robert Berg, Trainer der siegreichen Mannschaft aus Ostermiething, war es ein "bis zum Schluss enges Spiel." Einziger Torschütze war Elvis Ozegovic vor 270 Zusehern in der Robex-Arena Pettenbach. Berg sieht vor allem im Positionsspiel seines Teams noch Handlungsbedarf: "Wir müssen noch zielstrebiger nach vorne spielen!"

Am Freitag Abend kam es in der Landesliga West zu der Spielbegegnung zwischen Union Sparkasse Pettenbach und Union Stampfl-Bau Ostermiething: Die ersten zehn Spielminuten waren durch intensive und temporeiche Aktionen beider Teams gekennzeichnet. Schließlich war es Elvis Ozegovic, der für die 1:0-Führung der Gäste aus Ostermiething zur Stelle war. Sein Trainer Robert Berg lobte den Stürmer nach Spielende im Gespräch mit Ligaportal.at: "Ozegovic ist zurzeit gut in Form, er macht die Tore." In der 36. Minute hatten die Gastgeber fast die Chance zum Ausgleich auf dem Fuß, als es im Strafraum der Ostermiethinger unruhig wird. Der Ostermiethinger Schlussmann Sebastian Holzner reagierte allerdings aufmerksam und hielt den Ball sicher. Bei einer 1:0-Führung für die Gäste pfiff Schiedsrichter Ahmed Causevic zur Halbzeitpause.



"Einige brenzlige Situationen"



Tore fielen in der zweiten Spielhälfte keine mehr, jedoch bedeutete dieser Umtand absolut nicht, dass es sich hier um eine langweilige Partie handelte. Im Gegenteil: Union Stampfl-Bau Ostermiething-Trainer Berg beschrieb sie als eine "sehr umkämpfte Partie". Ab Spielminute 80 waren zwar die Pettenbacher die spielbestimmende Mannschaft, konnten jedoch keinen Ausgleichstreffer mehr erzielen, was für die Ostermiethinger den ersten Auswärtssieg in dieser noch recht jungen Saison bedeutete. Der Ostermiethinger Trainer war nach dem Spielschluss sehr froh über diesen Sieg und lobte auch den Gegner: "Bei Pettenbach waren einige wichtige Spieler nicht dabei, aber trotzdem war ihr Umschaltspiel gefährlich für uns. Die erste Halbzeit haben wir gut kontrolliert, dennoch mussten wir danach einige brenzlige Situationen überstehen. Es war bis zum Schluss ein enges Spiel."





"Müssen noch zielstrebiger nach vorne spielen"



Auf die Frage nach Verbesserungspotenzial seiner Mannschaft antwortet Berg: "Wir müssen noch an unserem Positionsspiel arbeiten und noch zielstrebiger nach vorne spielen." Abgesehen von diesem Spiel sieht er die Gmundner zwar als Favorit in der Landesliga West, betont aber die extreme Ausgeglichenheit, "das bleibt bis zu Saisonschluss spannend."





Die Union Pettenbach hat sechs Zähler auf dem Konto und steht mit einem 12:10-Torverhältnis aktuell auf Rang neun. Die Gastgeber verbuchten insgesamt einen Sieg, drei Remis und zwei Niederlagen. Die Pettenbacher verlieren somit weiter an Boden und bleiben auch im vierten Spiel in Folge ohne dreifachen Punktgewinn.





Die Union Stampfl-Bau Ostermiething holte auswärts bisher nur vier Zähler. Mit dem Zu-null-Sieg festigte der Gast die Position im oberen Tabellendrittel und steht zurzeit mit einem 16:7-Torverhältnis und 13 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz. Offensiv stach die Union Stampfl-Bau Ostermiething in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 16 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Mit dem Sieg knüpfte die Union Stampfl-Bau Ostermiething an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Ostermiething vier Siege und ein Remis für sich, während es nur eine Niederlage setzte. Die Union Ostermiething ist seit vier Spielen unbezwungen.

Landesliga West: Union Sparkasse Pettenbach – Union Stampfl-Bau Ostermiething, 0:1 (0:1)

13 Elvis Ozegovic 0:1

