"Hochverdienter Sieg" - Esternberg mit 3:0-Auswärtserfolg bei Peuerbach

Details Sonntag, 26. September 2021 12:13

Mit einem 3:0-Sieg bei der Union Peuerbach brachte die Union Handy Shop Esternberg erfolgreich drei Punkte über die Ziellinie. Vor 200 Zusehern in der Sparkassen-Arena Peuerbach traf Jan Vejvar am Samstag doppelt. Der Esternberger Co-Trainer Alois Langbauer lobte seine Mannschaft nach Spielende: "Es hätte zum Schluss auch noch höher stehen können". Als positiv unterstrich er besonders die Aggressivität und Konzentration seiner Spieler in der Anfangsphase.

Am Samstagnachmittag kam es in der siebten Runde der Landesliga West zum Spiel zwischen Union Peuerbach und Union Handy Shop Esternberg: Diese Partie startete mit einer druckvollen und intensiven Anfangsphase aufseiten der Esternberger Gäste. Nur kurz nach Anpfiff durch Referee Ahmed Causevic erzielte Jan Vejvar bereits das erste Tor für sein Team vor 200 Zusehern. Die Gäste übten weiter Druck aus und erhöhten den Spielstand im Eilschritt nur fünf Minuten später durch einen Treffer von Roland Krivec (9.). Auch die folgenden Minuten gehörten den Gästen, welche mit einem spielstarken Zug Richtung Gegnertor die erste Hälfte über weite Strecken dominierten. Die Esternberger erspielten sich Chance um Chance und kamen somit schließlich zum dritten Tor: Mit dem Tor zum 3:0 steuerte Vejvar bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (34.). Der Gast nahm also eine 3:0-Führung mit in die Kabinen.





"Führung spielte uns in die Karten"



Die zweite Hälfte war weniger durch Tore als durch eine gelungene Verteidigung einer 3:0-Führung der Gäste gekennzeichnet. Obwohl Union Peuerbach zu Beginn der zweiten Spielzeit noch einen gewissen Offensivwillen erkennen ließ, blieb ein Torerfolg aus. Kurz vor Schluss hatten die Peuerbacher noch eine gute Torchance auf ihrem Konto, der Esternberger Tormann Stefan Pointner wehrte diesen Schuss aber an die Querlatte ab. Es blieb folglich beim souveränen 3:0, das die Union Handy Shop Esternberg gegen die Union Peuerbach bereits vor der Pause unter Dach und Fach brachte. Nach Spielende zeigte sich der Esternberger Co-Trainer Alois Langbauer im Gespräch mit Ligaportal.at äußerst zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: "Das war heute ein hochverdienter Sieg von meinem Team. Die frühe Führung spielt uns natürlich in die Karten, aber wir haben generell konzentriert und aggressiv begonnen. Es hätte meiner Meinung nach in der ersten Halbzeit schon höher für uns stehen können. In der zweiten Hälfte haben wir das Spiel kontrolliert und nichts mehr zugelassen."







Union Peuerbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen die Union Handy Shop Esternberg. Somit befinden sich die Peuerbacher im Moment mit einem 7:17-Torverhältnis und drei Punkten auf dem 13. Tabellenplatz der Landesliga West. Wo bei Peuerbach der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die sieben erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Für die Union Peuerbach sprangen in den letzten fünf Spielen nur zwei Punkte heraus.





Der 3:0-Sieg wirkte sich hingegen positiv auf die Tabellenposition der Union Handy Shop Esternberg aus und brachte eine Verbesserung auf Platz neun ein bei einem 9:12-Toverhältnis und acht Punkten. Die Esternberger verbuchten insgesamt zwei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen.





Die Besten:



Union Handy Shop Esternberg: Jan Vejvar (ST), Georg Götzendorfer (DM), Lukas Hartinger (IV)





Landesliga West: Union Peuerbach – Union Handy Shop Esternberg, 0:3 (0:3)

4 Jan Vejvar 0:1

9 Roland Krivec 0:2

34 Jan Vejvar 0:3

