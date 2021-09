"Umkämpftes Spiel" - Ostermiething gewinnt 3:1 gegen Kammer und sichert Tabellenführung

Details Sonntag, 26. September 2021 20:04

Am Samstag holte Union Stampfl-Bau Ostermiething einen eindrucksvollen 3:1-Heimsieg gegen SK Kammer und bestätigte damit seinen ersten Platz in der Landesliga West nach sieben Runden. 180 Zuseher in der Stampfl-Bau Arena Ostermiething verfolgten vor allem eine zweite torreiche Halbzeit. Robert Berg, Trainer von Ostermiething, sprach nach Spielende von einem "kompakten Auftritt" seiner Mannschaft - gerade angesichts der schwierigen personellen Situation zurzeit.

Die erste Halbzeit der Begegnung zwischen Union Stampfl-Bau Ostermiething und SK Kammer in der siebten Runde der Landesliga West am Samstag war durch wenige nennenswerte Spielaktionen charakterisiert. Nach guten 30 Spielminuten ließ sich objektiv feststellen, dass es sich hier und heute durchaus um ein kampf- und körperbetontes Spiel handelt - ein Aspekt, den auch Ostermiething-Trainer Robert Berg nach Spielende im Gespräch mit Ligaportal.at erwähnte. Torlos ging es also nach dem Pfiff von Referee Sebastian Aichner zur Halbzeitpause in die Kabinen.



Vier Treffer in Halbzeit Zwei



Nach der Halbzeitpause wurden die 180 anwesenden Zuseher vor Ort dann für ihre Geduld mit einigen Toren belohnt: Patrick Rindberger brachte die Union Stampfl-Bau Ostermiething in der 50. Minute nach vorne. Eine Viertelstunde später versenkte Matthias Felber die Kugel zum 2:0 für den Gastgeber (65.) in die Maschen des Gegners. In den nächsten Minuten klingelte es in den Toren beider Teams: Resul Omerovic baute zuerst den Vorsprung des Spitzenreiters in der 69. Minute aus - und sechs Minuten später war Markus Gruber für die Gäste zur Stelle und markierte den Ehrentreffer zum 1:3 des SK Kammer (75.). Summa summarum erspielte sich der Gastgeber einen in dieser Höhe verdienten und glanzvollen 3:1-Sieg und ist damit aktueller Spitzenreiter der Landesliga West.





Die errungenen drei Zähler gingen für die Union Stampfl-Bau Ostermiething einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Mit einem 19:8-Torverhältnis und 16 Punkten befinden sich die Ostermiethinger zurzeit auf einem Erfolgstrip und sammeln weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf fünf summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und eine Niederlage dazu. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte die Union seit einiger Zeit nicht mehr, nämlich seit exakt fünf Spielen.





Aufgrund dieser Schlappe rutschte der SK Kammer auf den achten Tabellenplatz zurück und steht dort mit einem 9:8-Torverhältnis und neun Punkten. Zwei Siege, drei Unentschieden und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des SK Kammer bei.



Stimme zum Spiel:



Robert Berg (Trainer Union Stampfl-Bau Ostermiething):



"Das war heute ein umkämpftes Spiel. Für uns war es vor allem aufgrund unserer schwierigen Personalsituation eine Herausforderung wieder. In der ersten Halbzeit erzielten wir zwar kein Tor, waren aber trotzdem meiner Meinung nach überlegen. In der zweiten Hälfte war dann unser erstes Tor natürlich der Dosenöffner, danach war es eine klare Geschichte. Kompliment an meine ganze Mannschaft, das war heute ein kompakter Auftritt von meinen Spielern."





Die Besten:



Union Stampfl-Bau Ostermiething: Resul Omerovic (ST), Patrick Rindberger (ST), Matthias Felber (ZM), Jürgen Matscher (ZM)





Landesliga West: Union Stampfl-Bau Ostermiething – SK Kammer, 3:1 (0:0)

50 Patrick Rindberger 1:0

65 Matthias Felber 2:0

69 Resul Omerovic 3:0

75 Markus Gruber 3:1

