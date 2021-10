"Waren zielstrebig und aggressiv" - Andorf mit 2:1-Erfolg gegen Sattledt

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 13:55

FC SGS Andorf gewann am Samstag die Partie der achten Runde in der Landesliga West gegen ATSV Bamminger Sattledt mit 2:1. 180 Zuseher waren in der DAXL-Arena Andorf mit dabei. Für Andorf-Sektionsleiter Friedrich Glechner war es das "erwartet schwere Spiel". Glechner sah einen "verdienten Sieg" seiner in der ersten Halbzeit "ganz klar überlegenen Mannschaft", jedoch: "Meiner Meinung nach ist der Sieg zu niedrig ausgefallen."

Am Samstag kam es in der achten Runde der Landesliga West zur Begegnung zwischen FC SGS Andorf und ATSV Bamminger Sattledt: Sebastian Witzeneder stellte die Weichen für die Hausherren bereits auf einen Heimsieg, als er in Minute 22 mit dem 1:0 zur Stelle war. Die Gastgeber bauten den Vorsprung mithilfe des Gegners nur zwei Minuten später weiter aus: Emmanuel Stinglmayr beförderte den Ball in der 24. Minute in das eigene Netz und erhöhte damit die Führung des FC SGS Andorf unfreiwillig auf 2:0. Dieser Spielstand blieb auch der Pausenstand, als Schiedsrichter Karl Waldl zum Gang in die Kabinen nach den ersten 45 Minuten abpfiff.



Anschlusstreffer von Acuma zu wenig



Die ersten 15 Minuten nach Wiederanpfiff zur zweiten Spielhälfte gehörten den Gästen aus Sattledt, die in diesem Zeitraum einen besseren Eindruck machten und folgerichtig schließlich auch den Anschlusstreffer erzielten: Adem Acuma war es, der in der 57. Minute das Spielgerät im Tor der Andorfer unterbrachte. Andorf-Sektionsleiter bezeichnete dieses Gegentor später im Gespräch mit Ligaportal.at als "Weckruf": "Danach haben wir das Spiel wieder in die Hand genommen." Obwohl dem FC SGS Andorf nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der ATSV Sattledt zugleich nicht, die Partie zu drehen und so endete dieses Spiel mit einem 2:1-Sieg für die Andorfer Hausherren.





Nach diesem 2:1-Sieg kletterte FC SGS Andorf bei einem Spiel weniger auf den fünften Tabellenplatz der Landesliga West. Momentan stehen die Andorfer dort mit einem 12:4-Torverhältnis und 14 Punkten. Nach sieben Spielen lautet die Bilanz somit zurzeit: vier Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage.





Verlierer ATSV Bamminger Sattledt rutschte durch diese Niederlage auf den achten Rang ab und steht dort im Moment mit einem 17:17-Torverhältnis und 12 Punkten. Die Bilanz nach acht Spielen liest sich so: vier Siege und vier Niederlagen.





Stimme zum Spiel:



Friedrich Glechner (Sektionsleiter FC SGS Andorf):





"Für uns war es heute das erwartet schwere Spiel gegen Sattledt. Wir waren in der ersten Halbzeit meiner Meinung nach die ganz klar überlegene Mannschaft und waren ab der ersten Minute an zielstrebig und aggressiv. Wir haben viele Chancen kreiert und den Gegner unter Druck gesetzt. Sattledt war nur einmal kurz vor der Pause sehr gefährlich, da konnten wir uns bei unserem Tormann bedanken. In der zweiten Halbzeit sind wir nicht so gut in das Spiel gekommen und haben vor allem in den ersten 15 Minuten zu viele Fehler gemacht und Zweikämpfe verloren. Das Gegentor danach war für uns ein Weckruf, dadurch haben wir das Spiel wieder in die Hand genommen. Für mich war das heute ein ganz verdienter Sieg, der allerdings zu niedrig ausgefallen ist."





Die Besten:



FC SGS Andorf: Petr Simonovsky (RM), Thomas Kickinger (DM)





Landesliga West: FC SGS Andorf – ATSV Bamminger Sattledt, 2:1 (2:0)

22 Sebastian Witzeneder 1:0

24 Eigentor durch Emmanuel Stinglmayr 2:0

57 Adem Acuma 2:1

