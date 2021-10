"Unser Sieg ist hochverdient" - Pettenbach nach 5:3-Sieg gegen Braunau/Ranshofen

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 14:45

Bei der Begegnung der neunten Runde in der Landesliga West zwischen Union Sparkasse Pettenbach und SPG Braunau/Ranshofen konnten die Hausherren einen 5:3-Sieg einfahren. Mattia Olivotto konnte am Samstag vor 180 Zusehern in der Robex-Arena Pettenbach mit einem Dreierpack glänzen. Pettenbach-Trainer Rainer Kührer lobte seine Mannschaft nach Spielende: "Wir können in dieser schwierigen Situation momentan sehr stolz auf uns sein!"

Am Samstagnachmittag stand in der neunten Runde der Landesliga West die Partie zwischen Union Sparkasse Pettenbach und SPG Braunau/Ranshofen auf dem Programm: In Führung gingen die Gäste durch einen Treffer von Robert Paischer, der die SPG Braunau/Ranshofen in der 15. Minute in Front brachte.Fünf Minuten später versenkte Markus Reitsamer die Kugel zum 2:0 für die Gäste (20.) Danach waren die Gastgeber am Zug, welche innerhalb von sechs Minuten den Spielstand egalisierten: In der 21. Minute verkürzte Andreas Pühringer und sechs Minuten daraufhin Mattia Olivotto (27.) zum 2:2-Zwischenstand. Nur zwei Minuten später stand es plötzlich 3:3, denn Elias Steininger traf zum kurzfristigen 3:2 (35.) und abermals Reitsamer zum 3:3 (36.). Mit diesem Stand ging es für beide Teams in die Kabinen zur Halbzeitpause.



Olivotto bringt Sieg



Nach Wiederanpfiff zur zweiten Spielhälfte durch Referee Slavomir Schlesinger zeigten die Hausherren ihre Effizienz: Olivotto brachte seine Pettenbacher per Doppelschlag in Führung, als er in der 52. und 93. Minute vollstreckte und damit einen Dreierpack in diesem Spiel einbrachte. In der 89. Minute kassierte Kilian Kreiseder noch für ein Foulspiel die Gelb-Rote Karte. Nach Spielende musste man feststellen: SPG Braunau/Ranshofen hatte alle Trümpfe in der Hand, verspielte im Verlauf jedoch eine komfortable Führung, konnte später auch einen Gleichstand nicht über die Zeit bringen und büßte letztlich eine bittere Niederlage ein.





Union Sparkasse Pettenbach verbesserte sich mit diesem hohen Sieg auf den zehnten Tabellenplatz der Landesliga West und steht dort momentan mit einem 19:21-Torverhältnis und neun Punkten. Die Bilanz nach neun Runden lautet: zwei Siege, drei Unentschieden und vier Niederlagen.



SPG Braunau/Ranshofen hingegen rutschte durch diese Niederlage auf den elften Rang ab und befindet sich dort momentan mit einem 14:25-Toverhältnis und sieben Punkten. Die Bilanz nach neun Runden: zwei Siege, ein Unentschieden und sechs Niederlagen.





Am kommenden Samstag trifft die Union Sparkasse Pettenbach auf den FC SGS Andorf, der SPG Braunau/Ranshofen spielt tags zuvor gegen den SK Waizenauer Schärding.





Stimme zum Spiel:



Rainer Kührer (Trainer Union Sparkasse Pettenbach):





"Dieser Sieg für uns war hochverdient. Vor allem in der zweiten Halbzeit waren wir die klar bessere Mannschaft und hatten auch bis zum Schluss zwei, drei richtig dicke Chancen gehabt. Man muss dazusagen: Unsere Gesamtsituation in den letzten Wochen seit Ligastart war nicht einfach, sieben Stammspieler fehlten uns unter anderem. Was Spielglück und Verletzungen betrifft sind wir in dieser Saison bis jetzt also nicht auf die Butterseite gefallen. Aber wir können sehr stolz auf uns sein, denn es gibt bei uns einen großen Zusammenhalt und der ganze Verein ist immer ruhig geblieben. Ich bin davon überzeugt, dass wir aus dieser Situation stärker als je zuvor zurück kommen werden."





Die Besten:



Union Sparkasse Pettenbach: Mattia Olivotto (ZM), Andreas Pühringer (ST)

Landesliga West: Union Sparkasse Pettenbach – SPG Braunau/Ranshofen, 5:3 (3:3)

15 Robert Paischer 0:1

20 Markus Reitsamer 0:2

21 Andreas Puehringer 1:2

27 Mattia Olivotto 2:2

35 Elias Steininger 3:2

36 Markus Reitsamer 3:3

52 Mattia Olivotto 4:3

93 Mattia Olivotto 5:3

