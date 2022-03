"Haben Reaktion gezeigt" - Gmunden startet in Rückrunde mit 3:1 gegen Esternberg

Details Sonntag, 20. März 2022 11:35

Einen souveränen 3:1-Heimerfolg zum Auftakt in die Rückrunde der Landesliga West konnte SV Gmundner Milch gegen Union Esternberg für sich reklamieren. Durch diesen dreifachen Punktegewinn vor 200 Zuschauern in der LSP Arena Gmunden konnte sich der Gastgeber vom Traunsee um einen Tabellenplatz verbessern. Gmunden-Trainer Kiril Chokchev sprach nach Spielende seiner gesamten Mannschaft ein Pauschallob aus: "Wir haben nach drei schwierigen Wochen Vorbereitung eine Reaktion gezeigt!"

"Geschlossene Mannschaftsleistung"

Für den SV Gmundner Milch endete die Winterpause am Samstag mit der Begegnung gegen Union Esternberg zur Rückrunde der Landesliga West. Die drei Wochen Vorbereitungszeit standen bei dem Gastgeber vom Traunsee im Zeichen einiger Verletzungen und Corona-Ausfällen: "Wir hatten eine schwierige Vorbereitung!", so SV Gmundner Milch-Trainer Kiril Chokchev nach Spielende im Gespräch mit Ligaportal.at. Nachsatz: "Doch das war heute eine geschlossene Mannschaftsleistung, wir haben heute Reaktion gezeigt, ich gebe meiner gesamten Mannschaft ein Pauschallob." Zum Spielgeschehen: Die Gmundner gingen in Minute 17 durch ein Tor von Raphael Hofstätter in Führung. Die Heimmannschaft war über die gesamte erste Halbzeit spielbestimmend und somit war es auch keinesfalls überraschend, dass die Anzahl der Tore weiters maximiert wurde. Noch kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte die Heimmannschaft auf 2:0 (41.), den Treffer erzielte Miroslav Antonov per Elfmeter. Mit einer soliden 2:0-Führung für den SV Gmundner Milch ging es also in die Halbzeitpause als Schiedsrichter Lukas Schüttengruber die ersten 45 Minuten beendete.

"Ergebnis klar verdient"

Nach Wiederanpfiff zur zweiten Spielhälfte unterstrich das Heimteam aus Gmunden sofort wieder seine Leisung sowie seinen Anspruch: Mit dem 3:0 durch Leon Cubrelji schien die Partie bereits in der 47. Minute mit den Gmundnern einen sicheren Sieger zu haben. Dieser Zwischenstand spiegelt auch die Leistungen beider Teams absolut wieder. Doch nicht nur offensiv, auch defensiv konnten die Gmundner überzeugen und ließen somit den Spielgegner aus Esternberg kaum Chancen kreieren. Kurz vor Schlusspfiff jedoch war Mario Fuchs mit einem verwandelten Freistoß zur Stelle und zeichnete für das erste Tor der Union Esternberg verantwortlich (89.). Schlussendlich verbuchte der SV Gmundner Milch gegen die Gäste einen überzeugenden Heimerfolg. Das sah auch Gmunden-Trainer Chokchev so: "Meine Mannschaft war heute über die gesamte Spielzeit klar überlegen, wir haben das Spiel in die Hand genommen, insgesamt war das also eine klare Angelegenheit und das Ergebnis klar verdient." Durch diesen maximalen Punktegewinn konnten sich die Gastgeber vom Traunsee auf den fünften Tabellenplatz der Landesliga West katapultieren, auf dem sie sich nun mit einem beeindruckenden 36:16-Torverhältnis befinden. Spielgegner Union Esternberg musste sich an diesem Tag bei einem übermächtigen Gegner geschlagen geben und rutschte durch den Punkteverlust auf den neunten Rang ab, aktuelles Torverhältnis 16:25.

Stimme zum Spiel:

Kiril Chokchev (Trainer SV Gmundner Milch):

"Das war heute insgesamt eine tolle und geschlossene Mannschaftsleistung. Heute gibt es von mir ein Pauschallob an das gesamte Team. Nach einer schwierigen Vorbereitungszeit mit Verletzungen und Corona-Ausfällen haben wir heute eine Reaktion gezeigt. Wir waren über das gesamte Spiel hinweg klar überlegen und haben das Spiel in die Hand genommen, das war eine klare Angelegenheit. Dieses Ergebnis war also absolut verdient."

Die Besten:

SV Gmundner Milch: "Pauschallob an die gesamte Mannschaft" (Trainer Kiril Chokchev)

Landesliga West: SV Gmundner Milch – Union Handy Shop Esternberg, 3:1 (2:0)

89 Mario Fuchs 3:1

47 Leon Cubrelji 3:0

41 Miroslav Budyonov Antonov 2:0

17 Raphael Hofstaetter 1:0