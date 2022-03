"Haben nichts zugelassen" - Bad Wimsbach startet Rückrunde mit 2:1 gegen Schwanenstadt

Details Sonntag, 20. März 2022 10:25

Mit einem größtenteils ungefährdeten 2:1-Auftaktsieg in die Rückrunde der Landesliga West startete SK Bad Wimsbach 1933 gegen SC Schwanenstadt08. Vor 250 Zuschauern im HF-Stadion Bad Wimsbach konnten sich Florian Danner und Nikolaus Kronberger bei den Gastgebern in die Torschützenliste eintragen. Corona und Wind sorgten für gewisse Herausforderungen, aber Wimsbach-Trainer Thomas Plasser meinte nach dem Spiel: "Das soll keine Ausrede sein, im Moment ist es eben so!" Die Leistungen seiner Mannschaft lobte er: "Das war heute ein verdienter Sieg!"

"Nicht das einfachste Spiel"

Zum Auftakt der Rückrunde in der Landesliga West - wir schreiben die Runde 14 - bei extremen Windbedingungen brachte Florian Danner den SC Schwanenstadt08 in der 30. Minute vor 250 Zuschauern ins Hintertreffen, als er im Tor der Schwanenstädter einnetzte. SK Bad Wimsbach 1933-Trainer Thomas Plasser meinte nach Spielende im Gespräch mit Ligaportal.at: "Unter diesen Voraussetzungen - einige coronabedingte Ausfälle auf beiden Seiten - war es bestimmt nicht das einfachste Spiel für uns, ich habe diese Partie selbst von zuhause aus verfolgt. Wir hatten davon abgesehen währen des Spiels mit extremen Windverhältnissen zu kämpfen. Aber im Moment ist es eben so, das soll gar keine Ausrede sein!" Gastgeber Bad Wimsbach konnte spielerisch aber trotzden und hatte eine stimmige Antwort parat: Für das 2:0 des SK Bad Wimsbach 1933 zeichnete Nikolaus Kronberger verantwortlich (38.) - Kronberger, welchen Trainer Plasser nach Spielende auch zu seinen besten Spielern an diesem Tag zählte (siehe Rubrik unten "Die Besten"). Mit der 2:0-Führung für den SK Bad Wimsbach 1933 ging es in die Halbzeitpause, laut Trainer Plasser "mit einer verdienten Führung."

"Gingen nach Gegentor kein Risiko mehr ein"

Nach Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit durch Schiedsrichter Roman Smolinski gelang dem Schwanenstädter Tarik Ramakic in der 51. Spielminute der Anschlusstreffer zum 1:2 aus Sicht der Gäste. Wimsbach-Trainer Plasser kommentierte diese Phase des Spiels so: "Durch diesen Gegentreffer wurde das Spiel wieder knapp, somit gingen wir dann kein Risiko ein. Die zweite Halbzeit war sicher kein Leckerbissen, aber wir haben dann einfach nichts zugelassen." Das laut Eigenaussage risikoarme Spiel der Wimsbacher wurde schließlich beim Abpfiff mit drei Punkten belohnt. Der Gastgeber aus Bad Wimsbach konnte sich mit diesem dreifachen Punktegewinn tabellarisch um einen Platz in der Landesliga West verbessern, nämlich auf den sechsten Rang, wo man nun mit einem soliden 21:13-Torverhältnis steht. Der Spielgegner aus Schwanenstadt hingegen rutschte durch diese Niederlage auf den 12. Platz ab und befindet sich dort im Moment mit einem 17:36- Torverhältnis. Nach Spielende sprach Wimsbach-Trainer Plasser von einem "verdienten Sieg" und lobte die Leistungen seines Teams, nicht nur aufgrund der corona- und wettermäßigen Herausforderungen.

Stimme zum Spiel:

Thomas Plasser (Trainer SK Bad Wimsbach 1933):

"Es war im Vorfeld nicht das einfachste Spiel für uns unter diesen Voraussetzungen, ich selbst musste diese Partie zuhause mitverfolgen, wir hatten einige Ausfälle zu melden. Aber das soll keine Ausrede sein, die hatten der Gegner auch, im Moment ist es eben so! Die Schwanenstädter spielten heute mit vielen hohen Bällen, wir waren aber die meiste Zeit über die aktivere Mannschaft. Wir haben verdient 2:0 in der Halbzeit geführt. Nach dem Gegentreffer wurde das Spiel wieder knapp, somit gingen wir dann kein Risiko mehr ein. Die zweite Halbzeit war dann natürlich kein Leckerbissen, aber wir haben sonst nichts zugelassen. In Summe war das heute ein verdienter Sieg für uns."

Die Besten:

SK Bad Wimsbach 1933: Bayram Gas (ZM), Nikolaus Kronberger (LA)

Landesliga West: SK Bad Wimsbach 1933 – SC Schwanenstadt 08, 2:1 (2:0)

51 Tarik Ramakic 2:1

38 Nikolaus Kronberger 2:0

30 Florian Danner 1:0