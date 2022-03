Schärding erreicht 2:2 nach Aufholjagd gegen Kammer - Ruhmanseder mit Doppelpack

Details Sonntag, 20. März 2022 12:47

Ein spannendes Aufeinandertreffen zum Rückrunden-Auftakt der Landesliga West lieferten sich vor 150 Zuschauern SK Waizenauer Schärding und SK Kammer: 2:2 stand es nach dem Schlusspfiff. Die erste Halbzeit führten die Gäste aus Kammer mit 2:0, in der zweiten Hälfte konnten die Gastgeber ausgleichen. Karl Freihaut kassierte knapp vor Schluss noch eine Rote Karte für eine Torchancenverhinderung. Die Trainer beider Mannschaften zeigten sich nachher mit der Leistung ihrer Teams zufrieden.

Aus 0:2...

Die erste Spielhälfte gehörte, zumindest tortechnisch, den Gästen aus Kammer beim Auftakt in der Rückrunde Landesliga West: Schon in der zehnten Minute konnte Manuel Alexander im Tor der Schärdinger zum 1:0 für sein Team einnetzen. Noch vor der Halbzeit legte der SK Kammer seinen zweiten Treffer nach, erzielt durch Franck Matondo kur vor dem Halbzeitpfiff (41.). Somit führten die Gäste aus Kammer zur Halbzeit 2:0. Andreas Michl, Sportlicher Leiter der Schärdinger, im Gespräch mit Ligaportal.at: "Wir haben uns in der Halbzeitpause fest vorgenommen, dieses Spiel bis zur 70. Minute zu egalisieren."

...wird 2:2

Nach dem Wiederanpfiff durch Schiedsrichter Sebastian Rothbauer schlug Timo Ruhmanseder doppelt zu und glich damit für den SK Schärding aus (46./68.). Markus Schneidhofer, Sportlicher Leiter der Gäste aus Kammer, zu Ligaportal.at: "Wir haben heute taktisch extrem gut dagegengehalten." In der 84. Spielminute kassierte Karl Freihaut von Schärding aufgrund einer Torchancenverhinderung noch die Rote Karte - für den Sportlichen Leiter Michl der springende Punkt: "Bis zur Roten Karte waren wir drauf und dran das 3:2 zu machen." Summa summarum wähnte also der SK Kammer nach einer deutlichen Führung die Schäfchen bereits im Trockenen. Doch der Gastgeber stemmte sich gegen die drohende Niederlage und holte am Ende noch ein Remis. SK Waizenauer Schärding liegt nach diesem Remis weiterhin auf dem dritten Platz der Landesliga West mit einem 28:11-Torverhältnis, während Spielgegner SK Kammer nach diesem einfachen Punktegewinn auf den siebten Rang abrutschte und dort mit einem 24:18-Torverhältnis nun steht.

Stimmen zum Spiel:

Andreas Michl (Sportlicher Leiter SK Waizenauer Schärding):

"Wir haben heute 90 Minuten lang das Spiel gemacht und auf ein Tor gespielt. Sie haben allerdings gut gekontert. In der Halbzeitpause haben wir uns vorgenommen, diese Spiel bis zu 70. Minute zu egalisieren. Das ist uns dann auch gut gelungen, aber aufgrund der Roten Karte - welche den Platzverhältnissen geschuldet war - konnten wir den Siegestreffer nicht mehr erzielen. Insgesamt sind wir zufrieden, wir waren die bessere Mannschaft, vor allem wenn man bedenkt, dass wir 0:2 hinten waren. Aber bis zur Roten Karte waren wir drauf und dran das 3:2 zu machen. Wir hätten also eigentlich gewinnen können. Unsere Mannschaft hat heute eine tolle Moral gezeigt."

Die Besten:

SK Waizenauer Schärding: "Tolle Moral" + "Pauschallob an die ganze Mannschaft" (Andreas Michl, Sportlicher Leiter)

Markus Schneidhofer (Sportlicher Leiter SK Kammer):

"Wir haben heute sehr gut dagegengehalten und sind mit dem Resultat sehr zufrieden. Wir waren heute spielerisch kompakt und haben ihnen extrem gut entgegnen können. Gerade in der ersten Halbzeit waren wir extrem gut auf ihr System eingestellt. In Summe war nuser Spiel also sehr gut, ein gerechtes 2:2."

Die Besten:

SK Kammer: "Pauschallob an das gesamte Team" + "sehr gut heute, taktisch perfekt umgesetzt" (Markus Schneidhofer, Sportlicher Leiter)

Landesliga West: SK Waizenauer Schärding – SK Kammer, 2:2 (0:2)

68 Timo Ruhmanseder 2:2

46 Timo Ruhmanseder 1:2

41 Franck Matondo 0:2

10 Manuel Alexander 0:1