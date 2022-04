"Leidenschaftliche Leistung" - Gelungener Einstand von Sattledt-Trainer Lenz: 3:1 gegen Pettenbach

Details Sonntag, 10. April 2022 14:05

Derbytime in der Landesliga West: Vor 350 Zuschauern konnte der neue Trainer von ATSV Bamminger Sattledt, Robert Lenz, bei der Union Sparkasse Pettenbach mit einem 3:1-Erfolg die volle Punkteanzahl einfahren. Für Lenz - der sich mehr als zufrieden nach dem Spiel zeigte - also ein gelungenes Debüt: "Ich bin stolz auf meine Mannschaft, sie hat meine Vorgaben zu 100 Prozent umgesetzt. Das war heute eine geschlossene Mannschaftsleistung!" Die Treffer konnten Hakan Baltaoglu, Kemal Elgit und Enis Nebija beisteuern.

Erstes Spiel, erster Derbysieg

Aus zwei Gründen war diese Begegnung zwischen ATSV Bamminger Sattledt und Union Sparkasse Pettenbach in der Landesliga West mit Spannung erwartet worden: Erstens Derby und zweitens das Debüt von Robert Lenz, seines Zeichens neuer Trainer der Sattledter. Die erste Spielhälfte war vor allem durch ein vorsichtiges Abtasten beider Mannschaften gekennzeichnet, Tore gab es noch nicht zu verzeichnen. Lenz später im Gespräch mit Ligaportal über die Performance seiner Mannschaft unter dem Strich in diesem Spiel: "Ich bin stolz auf meine Mannschaft, welche meine Vorgaben zu 100 Prozent umgesetzt hat. Das war heute eine leidenschaftliche Leistung!" Erst der Wiederanpfiff zur zweiten Spielhälfte durch Schiedsrichter Aleksandar Joldzic brachte auch die ersten Tore ein: Hakan Baltaoglu netzte im Tor von Union Sparkasse Pettenbach in der 46. Minute erfolgreich ein. Auch die nächsten Minuten ließen erkennen, dass die Mannschaft des neuen Trainers Lenz wohl bald noch ein Tor erzielen würde - und so war es dann auch: Kemal Elgit versenkte die Kugel zum 2:0 für ATSV Bamminger Sattledt (59.). Doch der Spielgegner aus Pettenbach wollte auch noch ein Wort mitreden: Pascal Waldl traf anschließend zum 1:2 zugunsten von Union Sparkasse Pettenbach (76.). Kurz vor Ultimo war noch Enis Nebija zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor des ATSV Bamminger Sattledt verantwortlich (84.), was gleichzeitig der Endstand dieses Spiels war: Ein gelungener 3:1-Einstand und Derbysieg von Robert Lenz also, der vor allem die vorhandenen "Grundtugenden" seiner Mannschoft lobend unterstrich: "Leidenschaft, Wille, Lauf- und Einsatzbereitschaft."

Sattledt springt, Pettenbach rutscht ab

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte ATSV Bamminger Sattledt im Klassement nach vorne und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz der Landesliga West. Der ATSV Bamminger Sattledt bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, zwei Unentschieden und neun Pleiten.

Bei der Union Sparkasse Pettenbach präsentierte sich die Abwehr angesichts 34 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (35). Die Gäste holten auswärts bisher nur neun Zähler. Die Pettenbacher finden sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Somit rutschte man um zwei Plätze zurück. Fünf Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat man momentan auf dem Konto. Die Union Sparkasse Pettenbach baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am nächsten Samstag (16:30 Uhr) reist der ATSV Bamminger Sattledt zum SK Waizenauer Schärding, gleichzeitig begrüßt die Union Sparkasse Pettenbach den SK Bad Wimsbach 1933 auf heimischer Anlage.

Stimme zum Spiel:

Robert Lenz (Trainer ATSV Bamminger Sattledt):

"Es war für meine Mannschaft heute vor allem wichtig sich auf die Grundtugenden zu besinnen: Leidenschaft, Wille, Laufbereitschaft, Einsatzbereitschaft. Das hat mein Team heute überragend umgesetzt, ich bin stolz auf meine Mannschaft. Wenn wir weiterhin so spielen wie heute wird es schwer gegen uns zu gewinnen. Das war heute eine leidenschaftliche Leistung. Mein Team hat meine Vorgaben heute zu 100 Prozent umgesetzt, sie haben es verstanden. Von der Qualität gehört die Mannschaft in der Tabelle woanders hin."

Die Besten:

ATSV Bamminger Sattledt: "Pauschallob" + "geschlossene Mannschaftsleistung" (Robert Lenz)

Landesliga West: ATSV Bamminger Sattledt – Union Sparkasse Pettenbach, 3:1 (0:0)

84 Enis Nebija 3:1

76 Pascal Waldl 2:1

59 Kemal Elgit 2:0

46 Hakan Baltaoglu 1:0