"Richtiges Derby" mit 3:2-Sieg von Pettenbach gegen Bad Wimsbach

Details Sonntag, 17. April 2022 11:51

Derbytime vor 400 Zuschauern mit einem Gewinner am Ende: Im Spiel der Union Sparkasse Pettenbach gegen den SK Bad Wimsbach 1933 gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten der Union Pettenbach. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Rainer Kührer, Trainer der siegreichen Pettenbacher, nach Spielende: "Das war ein verdienter Sieg und ein richtiges Derby heute, es wurde um jeden Zentimeter gekämpft!"

"Richtiges Derby"

Es war Derby angesagt in der 18. Runde der Landesliga West, Union Sparkasse Pettenbach gegen SK Bad Wimsbach 1933 stand auf dem Programm: Pettenbach erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Mattia Olivotto traf in der fünften Minute zur frühen Führung, dieser Mann trifft zurzeit ja so gut wie in jedem Spiel. Fabian Riegler erhöhte für die Gastgeber auf 2:0 (26.). Die Union Sparkasse Pettenbach schraubte das Ergebnis in der 33. Minute mit dem 3:0 in die Höhe, den Treffer konnte Mario Müller erzielen. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Bayram Gas per Freistoß mit dem 1:3 für den SK Bad Wimsbach 1933 noch zur Stelle (43.). Mit der 3:1-Führung für den Gastgeber aus Pettenbach ging es in die Kabine. Rainer Kührer, Trainer von Union Sparkasse Pettenbach, bezeichnete dieses Spiel später als "richtiges Derby mit vielen gelben Karten, harten Zweikämpfen und guter Stimmung."

"Besseres Ende für uns"

Nach Wiederanpfiff zur zweiten Spielhälfte durch Schiedsrichter Lino Heiduck war es Florian Danner, der in der 51. Minute den Ball im Gehäuse der Union Sparkasse Pettenbach unterbrachte. Nachdem zunächst überhaupt nichts zusammengelaufen und SK Bad Wimsbach 1933 deutlich ins Hintertreffen geraten war, bäumte sich der Gast noch einmal auf und betrieb immerhin noch Ergebniskosmetik. Kührer beschrieb die Situation im Gespräch mit Ligaportal nach Spielende treffend: "Man hat gemerkt, dass um jeden Zentimeter gekämpft worden ist. Wimsbach hat nie aufgegeben, aber es war heute ein besseres Ende für uns."

Pettenbach springt zwei Plätze

Bei der Union Sparkasse Pettenbach präsentierte sich die Abwehr angesichts 36 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (38). Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Pettenbach in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den achten Tabellenplatz. Die Union Sparkasse Pettenbach verbuchte insgesamt sechs Siege, vier Remis und acht Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief die Union Pettenbach konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

Nach 17 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für den SK Bad Wimsbach 1933 28 Zähler zu Buche, man rutschte durch diese Niederlage im Derby um einen Platz in der Tabelle zurück. Aktuelle Bilanz: sieben Siege, sieben Unentschieden und drei Niederlagen, Torverhältnis 25:17.

Am nächsten Samstag reist Union Sparkasse Pettenbach zur Union Stampfl-Bau Ostermiething, zeitgleich empfängt der SK Bad Wimsbach 1933 den SK Waizenauer Schärding.

Stimme zum Spiel:

Rainer Kührer (Trainer Union Sparkasse Pettenbach):

"Das war heute ein verdienter Sieg für uns, wir haben nicht viel zugelassen. Wir hatten immer wieder einige riesige Chancen, das war ein richtiges Derby mit vielen gelben Karten, harten Zweikämpfen und guter Stimmung. Man hat gemerkt, dass um jeden Zentimeter gekämpft worden ist. Wimsbach hat nie aufgegeben, aber es war heute ein besseres Ende für uns."

Die Besten:

Union Sparkasse Pettenbach: "Pauschallob" + "herausragend": Alois Pühringer (ZM), Pascal Waldl (ZM), Stefan Prielinger (RV) (Rainer Kührer)

Landesliga West: Union Sparkasse Pettenbach – SK Bad Wimsbach 1933, 3:2 (3:1)

51 Florian Danner 3:2

43 Bayram Gas 3:1

33 Mario Mueller 3:0

26 Fabian Riegler 2:0

5 Mattia Olivotto 1:0