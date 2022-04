"Tolle Mannschaftsleistung" - Peuerbach rückt nach 3:1 gegen Schalchen auf Platz neun vor

Details Sonntag, 24. April 2022 11:51

Die Union Peuerbach gewann das Freitagsspiel gegen den SV HAI Schalchen mit 3:1 vor 200 Zuschauern. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Peuerbach die Nase vorn. Der SV Schalchen hatte in einem umkämpften Hinspiel einen 3:2-Erfolg gefeiert. Christoph Weidenholzer, Trainer der siegreichen Peuerbacher, sprach nach dem Match von einer "tollen Mannschaftsleistung".

Peuerbach über starke linke Seite

In Runde 19 der Landesliga West stand die Begegnung zwischen Union Peuerbach und SV HAI Schalchen auf dem Programm: Für den Führungstreffer der Union Peuerbach zeichnete Roland Hellmair verantwortlich (23.). Tobias Baumgartner erhöhte nur wenige Minuten später für die Heimmannschaft auf 2:0 (27.). Christoph Weidenholzer, Trainer von Union Peuerbach, meinte später: "Vor allem in den ersten 30 Minuten waren wir über die starke linke Seite sehr gut und hätten zu diesem Zeitpunkt schon den Sack zumachen können." Kurz vor dem Pausenpfiff durch Referee Kurt Habichler verkürzte Gabor Nagy für SV HAI Schalchen später in der 39. Minute auf 1:2. Zur Pause war Union Peuerbach im Fahrwasser und verbuchte eine knappe 2:1-Führung. Nach dem Wiederanfpiff zum zweiten Durchgang versenkte Filip Fumic die Kugel zum 3:1 für die Union Peuerbach (48.). Als der Schiedsrichter die Partie abpfiff, reklamierte Peuerbach schließlich einen 3:1-Heimsieg für sich. Drei Punkte, welche ihnen in der Tabelle viel einbrachten, nämlich den Sprung auf den neunten Platz.

Schalchen weiterhin Tabellenfünfter

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich die Union Peuerbach in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz. Peuerbach bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, vier Unentschieden und neun Pleiten. Zuletzt lief es erfreulich für die Union Peuerbach, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Trotz der Niederlage belegt der SV HAI Schalchen weiterhin den fünften Tabellenplatz. Acht Siege, sechs Remis und vier Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang dem SV Schalchen auch nur ein Sieg in fünf Partien. Aktuelle Ausbeute: 30 Punkte, bei einem 32:28-Torverhältnis.

Der erste Rang der Rückrundentabelle ist Ausdruck der jüngsten Erfolgsgeschichte von Peuerbach.

Am nächsten Samstag reist die Union Peuerbach zur Union Handy Shop Esternberg, zeitgleich empfängt SV HAI Schalchen den SC Schwanenstadt 08.

Stimme zum Spiel:

Christoph Weidenholzer (Trainer Union Peuerbach):

"Wir haben heute stark angefangen und sind früh in Führung gegangen. Vor allem in den ersten 30 Minuten waren wir über die starke linke Seite sehr gut und hätten zu diesem Zeitpunkt schon den Sack zumachen können. In der zweiten Halbzeit hatten sie mehr vom Spiel und wir haben oft gekontert. Schalchen hatte viel Ballbesitz und wir sind dann kurz geschwommen. Insgesamt war es eine tolle Mannschaftsleistung!"

Die Besten:

Union Peuerbach: "tolle Mannschaftsleistung" + Pauschallob (Christoph Weidenholzer)

Landesliga West: Union Peuerbach – SV HAI Schalchen, 3:1 (2:1)

48 Filip Fumic 3:1

39 Gabor Nagy 2:1

27 Tobias Baumgartner 2:0

23 Roland Hellmair 1:0