"Ergebnis deutlicher als Spielverlauf" - Ostermiething nach 5:1 auf Aufstiegskurs

Details Sonntag, 24. April 2022 11:26

Die Union Stampfl-Bau Ostermiething erreichte vor 195 Zuschauern einen deutlichen 5:1-Erfolg gegen die Union Sparkasse Pettenbach. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Die Union Ostermiething enttäuschte die Erwartungen nicht. Im Hinspiel hatte das Heimteam mit 1:0 die Oberhand behalten. Robert Berg, Trainer von Ostermiething, lobte nach dem Spiel den Gegner aus Pettenbach: "Der Gegner war kompakt und vor allem nach vorne brandgefährlich." Matthias Felber konnte dabei zweimal einnetzen.

Einmal mehr Olivotto

Niemand anderer als Mattia Olivotto brachte sein Team aus Pettenbach in der 27. Minute nach vorn. Doch die Antwort darauf kam prompt: Resul Omerovic beförderte das Leder zum 1:1 von Union Stampfl-Bau Ostermiething in die Maschen (35.). Robert Berg, Trainer der Ostermiethinger, beschrieb es später so: "In der ersten Spielhälfte war Pettenbach kompakt und vor allem nach vorne brandgefährlich. Glücklicherweise haben wir kurz vor der Pause den Ausgleich gemacht." Zur Halbzeit war die Partie also noch vollkommen offen, 1:1 lautete das Zwischenresultat. Nach Wiederanpfiff zur zweiten Spielhäfte kam der Gastgeber schließlich auf Touren und startete den Torreigen: Matthias Felber glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für die Union Stampfl-Bau Ostermiething (66./74.). Elvis Ozegovic baute den Vorsprung des Ligaprimus in der 78. Minute aus. Der Treffer von Christoph Wengler in der 80. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Am Ende kam die Union Stamplf-Bau Ostermiething gegen Union Sparkasse Pettenbach zu einem 5:1-Sieg. Berg, Trainer der Gewinner, analysierte nach Spielende dieses Ergebnis jedoch sehr nüchtern: "Das Ergebnis war deutlicher als der Spielverlauf."

Ostermiething mehr als beeindruckend

Nach 18 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für Ostermiething 41 Zähler zu Buche. Der Defensivverbund der Union Stampfl-Bau Ostermiething ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 14 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. 16 Spiele währt bereits die Serie, in der die Union Ostermiething ungeschlagen ist. Aktuelles Torverhältnis: 46:14.

Bei der Union Sparkasse Pettenbach präsentierte sich die Abwehr angesichts 41 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (39). Nach 19 absolvierten Begegnungen rutschte man durch diese Niederlage auf den zehnten Rang ab. Sechs Siege, vier Remis und neun Niederlagen hat die Union Sparkasse Pettenbach derzeit auf dem Konto.

Auf zehntem Rang hielt sich Pettenbach in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die vierte Position inne.

Am Samstag muss Union Stampfl-Bau Ostermiething beim SK Kammer ran, zeitgleich wird die Union Sparkasse Pettenbach vom SK Waizenauer Schärding in Empfang genommen.

Stimme zum Spiel:

Robert Berg (Trainer Union Stampfl-Bau Ostermiething):

"Das Ergbebnis war deutlicher als der Spielverlauf. Pettenbach war vor allem in der ersten Halbzeit kompakt und nach vorne waren sie brandgefährlich. Wir haben aber nichts zugelassen. Glücklicherweise haben wir kurz vor der Pause den Ausgleich gemacht. In der zweiten Halbzeit waren wir von der Physis überlegen. Hätten wir aber zur Pause nicht den Ausgleich geschafft, wäre es vielleicht anders gekommen."

Die Besten:

Union Stampfl-Bau Ostermiething: Matthias Felber (ZM) + Christoph Wengler (ZM) (Robert Berg)

Landesliga West: Union Stampfl-Bau Ostermiething – Union Sparkasse Pettenbach, 5:1 (1:1)

80 Christoph Wengler 5:1

78 Elvis Ozegovic 4:1

74 Matthias Felber 3:1

66 Matthias Felber 2:1

35 Resul Omerovic 1:1

27 Mattia Olivotto 0:1