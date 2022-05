SK Schärding kämpft sich dank Schrank zum Punkt

Details Sonntag, 15. Mai 2022 12:31

Vor 275 Zuschauern teilten sich SV Gmundner Milch und der SK Waizenauer Schärding an diesem Spieltag die Punkte: Das Match endete mit einem 2:2. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Jan Schrank sorgte mit seinen zwei Toren für einen Punktegewinn der Gäste aus Schärding. Bernhard Straif, Trainer der Schärdinger, zeigte sich nach Spielende zufrieden mit der Leistung seines Teams: "Ein Pauschallob an die Moral meiner Mannschaft."

Der Unparteiische Marco Wolfsberger setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Die erste Halbzeit bezeichnete Bernhard Straif, Trainer der Schärdinger, später so treffend als "Mittelfeld-Geplänkel." Zwingende Torchancen waren auf beiden Seiten keine zu finden. Die Tore sollten erst nach Wiederanpfiff zur zweiten Spielhälfte fallen: Für das erste Tor sorgte David Poljanec. In der 53. Minute traf der Spieler des SV Gmundner Milch ins Schwarze. Richard Veverka versenkte die Kugel zum 2:0 (67.). Jan Schrank schlug doppelt zu und glich damit für den SK Waizenauer Schärding aus (71./84.), er konnte somit zwei Tore in dieser Partie erzielen. Alles sprach für einen Sieg von Gmunden, doch am Ende wurde das Aufbäumen des SK Waizenauer Schärding noch belohnt, und die Teams trennten sich mit einem Remis voneinander. Tabellarisch hatte dieses Remis für beide Teams keine Konsequenzen.

Unveränderter Tabellenstand

Kurz vor Saisonende steht der SV Gmundner Milch mit 36 Punkten auf Platz fünf. Die Angriffsreihe des Gastgebers lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 51 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Nur viermal gab sich Gmunden bisher geschlagen. Der SV Gmundner Milch ist seit drei Spielen unbezwungen.

Nach 22 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für SK Waizenauer Schärding 39 Zähler zu Buche. Sechs Spiele ist es her, dass der Gast zuletzt eine Niederlage kassierte.

Während das Team aus Gmunden am nächsten Samstag (17:00 Uhr) bei der Union Stampfl-Bau Ostermiething gastiert, duelliert sich der SK Waizenauer Schärding zeitgleich mit dem SPG Braunau/Ranshofen.

Stimme zum Spiel:

Bernhard Straif (Trainer SK Waizenauer Schärding):

"Der Gmundner Kunstrasen fiel uns zuerst schwer, es war insgesamt vor allem in der ersten Halbzeit eine nervöse Partie. Die erste Halbzeit war ein Mittelfeld-Geplänkel. In der zweiten Halbzeit wurde Gmunden dann besser und hatte mehr Ballbesitz. Doch wir waren vor allem in den letzten 20 Minuten läuferisch und kämpferisch besser und sind gut hineingekommen. Da hat man gemerkt, dass wir mehr vom Spiel wollten. Ein Pauschallob an die Moral meiner Mannschaft."

Die Besten:

SK Waizenauer Schärding: "Pauschallob an die Moral" (Bernhard Straif)

Landesliga West: SV Gmundner Milch – SK Waizenauer Schärding, 2:2 (0:0)

84 Jan Schrank 2:2

71 Jan Schrank 2:1

67 Richard Veverka 2:0

53 David Poljanec 1:0