Kantersieg von SV Gmundner Milch gegen den Tabellenletzten SPG Braunau/Ranshofen

In der 24. Runde der Landesliga West sorgte SV Gmundner Milch gegen den Tabellenletzten SPG Braunau/Ranshofen für klare Verhältnisse und feierte einen verdienten Auswärtssieg. Mit dem 5:1-Erfolg setzte sich Gmunden in der oberen Hälfte der Tabelle fest und hat mit einem guten Meisterschafts-Finish sogar die Möglichkeit, vom 6. Platz weiter nach oben zu klettern, während den Innviertlern, die bereits vor der Partie als Absteiger feststanden, nur noch zwei Runden bleiben, um zumindest die rote Laterne an Union SGS Dorf a. d. Pram abzugeben, die drei Punkte vorne liegen.

Frühe Führung für die Gäste

Bereits nach fünf Minuten erzielte Sertan Cam den Führungstreffer für die Gäste aus Gmunden, die nach einem 3:0-Sieg im Hinspiel als klarer Favorit in diese Partie gingen. Auch weil Braunau/Ranshofen am Donnerstag das Nachtragsspiel aus der 16. Runde gegen SK Kammer bestritt und neben dieser Doppelbelastung einige Ausfälle kompensieren musste. Dieser Favoritenrolle wurde die Auswärtsmannschaft von Trainer Kiril Penchev Chokchev im weiteren Spielverlauf gerecht und baute die Führung bis zur Pause durch einen schön herausgespielten Treffer von David Poljanec (27.), der den Ball nach der Hereingabe im Kreuzeck versenkte, und Dragan Calic (43.) auf 3:0 aus. Zuvor hatte Braunau-Trainer Gerald Probst reagiert und in der 33. Minute Latron Asani für den im Mittelfeld spielenden Mendim Bajraktari gebracht. Etwa 150 Besucher sahen eine Partie, die auf weitere Tore hoffen ließ, in der aber auch durchaus noch mehr hätten fallen können.

Gmunden auch in zweiter Halbzeit souverän

Nach Wiederanpfiff war es erneut Cam, der sich diesmal nur etwas länger Zeit ließ als noch in der ersten Halbzeit und nach 57 Minuten einnetzte. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war die Partie entschieden. Die Heimmannschaft gab dennoch nicht auf und erzielte in der 74. Minute durch Markus Reitsamer den Ehrentreffer. Am Ausgang des Spiels änderte sich dadurch nichts mehr und so war es Tobias Laska, der in der 90. Minute durch einen Strafstoß für den Endstand von 1:5 sorgte. Auf Gmunden wartet nach dem Spiel gegen den Tabellenzweiten FC Andorf in der letzten Runde ein möglicherweise direktes Duell um Platz vier auswärts gegen SV Hai Schalchen. Trainer Chokchev, der sich über den zehnten Saisonsieg seiner Mannschaft zufrieden zeigte, hat das „Ziel, die Saison gut abzuschließen, möglichst mit zwei Siegen.“

Thomas Lindbauer (Co-Trainer SPG Braunau/Ranshofen):

„Zwei Spiele in drei Tagen - das war für uns nicht zu schaffen, dass wir beide Male Landesliga-Niveau abrufen. Wir hatten viele Ausfälle und mussten damit rechnen, Punkte liegen zu lassen. Das war eine eindeutige Geschichte.“

Kiril Penchev Chokchev (Trainer SV Gmundner Milch):

„Grundsätzlich bin ich schon zufrieden, der Sieg war verdient, hätte aber auch höher ausgehen können. Es ist immer schwierig gegen den Letzten ins Spiel hineinzukommen, aber das ist uns gut gelungen.“