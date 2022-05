3:0! Union Peuerbach lässt Absteiger keine Chance

Details Montag, 30. Mai 2022 18:37

Zum Ausklang des 24. Spieltages der Landesliga West empfing die Union Peuerbach die Union SGS Dorf/Pram. Während die Peuerbacher nach einer katastrophalen Hinrunde unter Neo-Neo-Trainer Christoph Weidenholzer, der im Winter Krisztian Beregszaszi nachgefolgt war, sich im Frühjahr von ihrer besten Seite präsentieren und in der Rückrunden-Tabelle lediglich Meister Ostermiething vor sich wissen, ist für die in der Fremde seit 21. August 2020 sieglosen Kicker aus Dorf der schwere Gang in die Bezirksliga Gewissheit. Acht Tage nach einem "Dreier" gegen Kammer sowie einem 1:0-Erfolg im Hinspiel, einem von bislang nur drei Saisonsiegen, ging die Mitrovic-Elf am Sontagnachmittag leer aus, zog mit 0:3 klar den Kürzeren und musste die elfte Niederlage in den letzten 16 Auswärtsspielen einstecken. Der Tabellenachte hingegen fand nach zwei Pleiten am Stück wieder in die Spur und feierte im Frühjahr den bereits siebenten Sieg.

Kroatische Co-Produktion der Peuerbacher Dosenöffner

Nach den Niederlagen in den letzten beiden Partien tat sich die Weidenholzer-Elf vor rund 250 Besuchern zunächst sehr schwer. Den Heimischen unterliefen ungewohnte Fehler bzw. zahlreiche Fehlpässe, weshalb der Favorit nicht zu seinem Spiel fand. Der Nachzügler wusste den zunächst schwachen Auftritt der Gastgeber in der Automobile Pühringer Arena aber nicht zu nutzen, sodass die Zuschauer in den ersten 30 Minuten einen müden Sommerkick zu sehen bekamen. In Minute 35 war eine kroatische Co-Produktion für die Hausherren der Dosenöffner. Nach einem Zuckerpass von Filip Fumic stellte Vedran Mesec mit einem feinen Lupfer auf 1:0. Der Knoten war geplatzt, bis zur Pause konnten die Pauerbacher aber kein Tor nachlegen.

Jaksa schnürt Doppelpack - Gäste nur noch zu zehnt

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Schlesinger entwickelte sich eine einseitige Partie, ging es im zweiten Durchgang vorwiegend in eine Richtung. Die Weidenholzer-Elf nahm das Heft in die Hand und erzwang nach 55 Minuten die Vorentscheidung. Nach einem Stanglpass des ebenerst eingewechselten Roman Steinmann konnte Gästegoalie Florian Sageder einen Schuss des ebenfalls neu ins Spiel gekommenen Daniel Ammer parieren, im zweiten Versuch stellte Peter Jaksa aber auf 2:0. Kurz danach waren die Gäste nur noch zu zehnt, als der bereits verwarnte Thomas Spannlang nach einem Foulk erneut Gelb sah und mit der Ampelkarte vom Platz flog. Die numerische Überzahl wussten die Peuerbacher nur wenige Minuten später zu nutzen - wieder war es Jaksa, der mit seinem siebenten Saisontreffer den Sack endgültig zumachte. Beinahe wäre dem 36-jährigen Ungarn ein lupenreiner Hattrick geglückt, Jaksa setzte jedoch einen Volley knapp über die Latte. Der Sieg der Hausherren hätte am Ende klarer ausfallen können, Kapitän Roland Hellmair und seine Mannen leisteten sich aber den Luxus, einige gute Chancen zu vergeben. Einmal hatten die Hausherren Pech, als ein Fumic-Freistoß an die Außenstange klatschte. Somit blieb es beim 3:0.

Christoph Weidenholzer, Trainer Union Peuerbach:

"Nach anfänglichen Problemen sind wir unserer Favoritenrolle gerecht geworden und konnten einen auch in dieser Höhe verdienten Sieg feiern. Ich habe die Mannschaft im Winter übernommen und bin mit ihrer Entwicklung überaus zufrieden. Wir absolvieren bislang eine starke Rückrunde und haben das Ziel, den Klassenerhalt, vorzeitig erreicht. Wir wollen aber auch in den letzten beiden Spielen, in Sattledt und gegen Bad Wimsbach, punkten, um vielleicht noch in die obere Hälfte der Tabelle klettern zu können".