Bad Wimsbach feiert Heimsieg gegen Gmunden

Details Samstag, 20. August 2022 11:38

Zum Auftakt der 3. Runde in der Landesliga West traf am verregneten Freitagabend der SK Bad Wimsbach zu Hause auf den SV Gmundner Milch. Während die Heimischen diese Saison in den ersten beiden Runden 4 Punkte sammeln konnten, stehen die Gäste aus Gmunden bisher mit 3 Punkten da. Beide Mannschaften wollen natürlich den Anschluss an die Spitzengruppe der Landesliga nicht verlieren, weshalb sie über einen vollen Erfolg jubeln wollten.

Keine Tore in Halbzeit 1

Bad Wimsbach hatte von Beginn an viel Ballbesitz und war in der ersten halben Stunde spielbestimmend, doch die Heimischen kamen lediglich zu Halbchancen. Die Gäste aus Gmunden wurden in der 30. Minute das erste Mal richtig gefährlich. Nach einem Konter scheiterte man aber im Eins gegen Eins an Bad Wimsbachs Tormann Seyr. So ging es für die beiden Mannschaften und Schiedsrichter Habichler mit einem 0:0 in die Kabinen.

Bad Wimsbach macht in der 2. Halbzeit alles klar.

In der 51. Minute war es dann so weit und die Heimischen durften jubeln. Nach einem schönen Lochpass von Stevo Rozic tauchte Jakob Konrad Stockinger allein vorm Tor auf und vollendete den Angriff mit dem ersten Kontakt in die lange Ecke. Gmunden kam dann aber besser rein und den Zuseherinnen und Zuseher zeigte sich eine hochklassige Partie, in welcher beide Seiten sehr gute Möglichkeiten vorfanden. Stevo Rozic verpasste die Vorentscheidung, da sein Kopfball in der 75. Minute nur an der Stange landete. In der 90. Minute zappelte der Ball erneut im Netz. Nach einer schönen Aktion von Rozic auf der rechten Seite brachte dieser den Ball zur Mitte. Danner Florian kam zum Ball und sein Schuss wurde von Aleksa Markovic unglücklich abgefälscht, wodurch der Ball ins Tor kullerte. Letztendlich setzten sich die Heimischen in einer sehr guten Partie mit 2:0 gegen die Gäste aus Gmunden durch.

Stimme zum Spiel (Thomas Plasser Trainer SK Bad Wimsbach):

„Es war sicherlich ein sehr gutes Spiel von beiden Seiten. Wir haben dann verdient gewonnen, da wir mehr fürs Spiel getan haben. Wir sind super in die Saison gestartet und finden uns immer besser zusammen, weswegen wir optimistisch in die Zukunft blicken.“

Die Besten:

Pauschalllob, Jan Kolnberger (IV), Bayram Gas (ZM)