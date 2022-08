Peuerbach verliert zu Hause gegen den Aufsteiger

Details Sonntag, 21. August 2022 11:09

In der 3. Runde der Landesliga West traf an Samstagnachmittag die Union Peuerbach zu Hause auf die SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern 1b. Während die Heimischen in der 1. Runde verspielten und letzte Woche spielfrei hatten, konnten die Gäste in der Vorwoche ihren Premierensieg in der Landesliga West feiern. Damit durften sich die rund 250 Zuseherinnen und Zuseher in der GUNTAMATIC ARENA Peuerbach eine spannende Partie erwarten.

Gäste mit dem besseren Start

St. Marienkirchen startete besser in die Partie und ging von Beginn an engagiert in die Zweikämpfe, jedoch konnten die Gäste daraus kein Kapital schlagen und Chancen waren auf beiden Seiten Mangelware. So war es keine Überraschung, dass das einzige Tor der Partie durch eine Standardsituation fiel. In der 19. Minute gab es aus rund 22 Metern Freistoß für die SPG ASV St. Marienkirchen/ Wallern 1b. David Haudum drehte den Ball perfekt über die Mauer, sodass Peuerbachs Schlussmann Barth keine Chance hatte und der Ball zur 0:1 Führung für die Gäste einschlug. Zwar zeigten sich beide Mannschaften durchaus bemüht, doch mehr als Halbchancen bekamen die Zuseherinnen und Zuseher nicht zu Gesicht. So ging es dann auch für die beiden Mannschaften und Schiedsrichter Oberhuber mit einem 0:1 in die Pause.

Peuerbach dominiert 2. Halbzeit

In der 2. Halbzeit zeigten sich die Peuerbacher verbessert und dominierten fortan die Partie. Da die Gäste hinten aber gut standen, wurde es nur selten gefährlich. Gegen Ende des Spiels versuchten es die Heimischen vor allem mit hohen Bällen. Vedran Mesec scheiterte allerdings zweimal per Kopf, weshalb den Peuerbachern an diesem Nachmittag kein Tor mehr gelingen sollte und sich die Gäste schlussendlich über einen knappen 0:1 Auswärtssieg freuen können.

Durch die Niederlage sind die Heimischen aus Peuerbach derzeit ohne Punkt am letzten Tabellenplatz der Landesliga West zu finden. Die Gäste können sich derweil über den 5. Tabellenplatz mit 6 Zählern freuen. Peuerbach muss bereits am Dienstag im Transdanubia Landescup gegen Schärding ran und hat dann nächsten Samstag gegen Sattledt die nächste Chance auf 3 Punkte. Die Gäste haben nächsten Samstag dagegen ein Heimspiel gegen den SK Waizenauer Schärding.

Stimme zum Spiel (Christoph Weidenholzer Trainer Union Peuerbach):

„Es hat leider an diesem Tag einfach nicht gereicht und wir hatten eine schlechte Mannschaftsleistung. Jetzt ist uns leider auch noch Stefan Kornfelder ausgefallen, aber wir müssen nach vorne schauen und es am Dienstag im Cup besser machen.“