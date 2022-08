Drittes Spiel, dritter Sieg, 13:0 Torverhältnis - SV Bad Schallerbach bastelt weiter an Traumstart!

Details Sonntag, 28. August 2022 17:26

Der SV sedda Bad Schallerbach ist weiterhin on fire. Der Absteiger macht nach den ersten drei Spielen nicht gerade den Eindruck, ein Dauergast in der Landesliga sein zu wollen und markierte am gestrigen Samstag den nächsten makellosen Dreier im Gastspiel bei der Union Esternberg. Dabei startete man etwas holprig in die Partie, wurde mit der Zeit aber immer stärker und siegte letztendlich mit 4:0.

Underdog verzeichnet besseren Start ins Spiel

Nach zwei Spielabsagen am Stück schienen die Gäste in Anbetracht der Anfangsphase etwas ausser Tritt geraten zu sein. Die Anfangsviertelstunde gehörte klar den Hausherren, die enorm umtriebig agierten, aus der spielerischen Überlegenheit jedoch kein Kapital schlagen konnten. So wachte die sedda-Elf mit fortschreitender Spieldauer auf und nutzte eine der ersten Chancen direkt. Vorerst scheiterte Alexander Fröschl im 1-gegen-1 mit Keeper Niklas Hochholzer, sah aber wie Miliam Guerrib beim darauffolgenden Eckball, getreten von Dominik Stadlbauer, das Spielgerät in die Maschen nickte (25.). Kurz vor der Pause erwartete die Hausherren die nächste Hiobsbotschaft: Lukas Hartinger sah für eine unnötige Tätlichkeit die rote Karte und musste vorzeitig vom Platz (37.).

Dezimierte Esternberger bleiben chancenlos

Für den zweiten Durchgang galt es für die Gäste nun, die spielerische und numerische Überlegenheit auszuspielen, einen dezimierten Gegner laufen zu lassen und das ganze auch in Zählbares umzumünzen. Dies hatte man sich zumindest vorgenommen und die Renner-Truppe enttäuschte auch nicht: Nur 60 Sekunden gespielt im zweiten Durchgang tauchte Hofstätter nach schönem Kombinationsspiel frei vor dem Esternberger Gehäuse auf, umkurvte Hochholzer und schob die Kugel zum 2:0 über die Linie. Von den Gastgebern kam fortan wenig bis garnichts, man stand tief und tat sich enorm schwer in der Chancenkreierung. In der 66. Spielminute erhöhten die Gäste auf 3:0, als der eingewechselte Ivica Zelic Fröschl bediente und letzterer das Leder über die Linie drückte. Den Schlusspunkt der Partie setzte Zelic selbst nach Vorarbeit von Hofstätter (77.).

Am kommenden Samstag trifft die Union Handy Shop Esternberg auf die Union Unis Gschwandt, Bad Schallerbach spielt tags zuvor gegen den SK Bad Wimsbach 1933.

Stimme zum Spiel

Erich Renner (Trainer SV Bad Schallerbach):

„Uns haben die Spielabsagen ganz leicht ausser Tritt gebracht, wir haben aber dann in der zweiten Halbzeit zurück in die Spur gefunden und so gespielt wie in den Spielen zuvor. Durch die spielerische Überlegenheit haben wir dann das Spiel auch ganz verdient gewonnen."

Die Besten: Alexander Fröschl (ST), Ivica Zelic (LS)

Landesliga West: Union Handy Shop Esternberg – SV sedda Bad Schallerbach, 0:4 (0:1)

77 Ivica Zelic 0:4

66 Alexander Fröschl 0:3

46 Raphael Hofstätter 0:2

25 Miliam Guerrib 0:1