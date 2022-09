Bad Schallerbach holt sich den nächsten Sieg und bleibt Tabellenführer

Details Sonntag, 11. September 2022 08:17

In der 6. Runde der Landesliga West traf der Tabellenführer aus Bad Schallerbach auswärts auf die Union Gschwandt. Die Gäste dominieren bisher mit vollen 12 Punkten aus 4 Spielen die Liga und alles andere als ein Sieg gegen Gschwandt, welche erst 3 Punkte erobern konnten, wäre dann doch eine Überraschung gewesen. Letztendlich sahen die rund 330 Zuseherinnen und Zuseher am Sportplatz dann auch den 5. Sieg im 5. Spiel für Bad Schallerbach.

Bad Schallerbach dominiert 1. Halbzeit

Bad Schallerbach startete besser in die Partie und kam durch Hofstätter Raphael in der 7. Minute bereits zur ersten großen Möglichkeit. Er traf den Ball aber nicht richtig und sein Schuss ging an der langen Ecke vorbei. Da der Schiedsrichter in der 15. Minute ein klares Handspiel im Strafraum der Heimischen übersah, gab es keinen Elfmeter für Bad Schallerbach. In der 18. Minute kamen dann auch die Heimischen zur ersten Abschlusschance, doch der Schuss von Tarik Ramakic ging nur an die Außenstange, wobei wohl auch Bad Schallerbachs Tormann Lüftner zur Stelle gewesen wäre. Danach übernahm Bad Schallerbach die Initiative und Gschwandt lauerte auf Kontersituationen. Neben einem Kopfball von Valentin Frank vergab auch Alexander Fröschl eine gute Möglichkeit. In der 38. Minute fiel dann auch die verdiente Führung für die Gäste. Nach einem Eckball von Stadlbauer stand Miliam Guerrib in der Mitte richtig und köpfte zur Führung ein. Direkt nach dem Anstoß brachten die Heimischen den Ball hoch nach vorne über die Verteidigung und Florian Maier konnte nur durch ein Foulspiel den heimischen Stürmer stoppen. So gab es in der 39. Minute Elfmeter und diese Chance ließ sich Janko Sirocic nicht entgehen und verwertete rechts in die Ecke.

Die Gäste machen alles klar

Auch in der 2. Halbzeit dominierten die Gäste das Spiel und kamen im Minutentakt zu guten Möglichkeiten. Da etliche Chancen liegen gelassen wurden, dauerte es bis zur 75. Minute, bis der Tabellenführer über die Führung jubeln durfte. Guerrib brachte den Ball von der rechten Seite in die Mitte und Ivica Zelic musste den Ball nur mehr über die Linie drücken. Anschließend versuchte es Gschwandt noch mit hohen Bällen in den Strafraum und über Standradsituationen. In der 98. Minute gab es noch einen Eckball für Gschwandt, doch Bad Schallerbach konnte klären, spielte den Konter perfekt fertig und Florian Maier musste den Ball nur mehr zum 1:3 über die Linie drücken.

Stimme zum Spiel (Erich Renner Trainer SV sedda Bad Schallerbach):

„Wir wussten, dass Gschwandt eine gute Mannschaft hat und gut verteidigt. Nachdem wir jetzt intensive Wochen hinter uns haben und wir uns auch sehr viele Chancen erspielten, ist es heute sicher ein verdienter Sieg.“

Die Besten:

Alexander Fröschl (ST) und Tommy Schmidl (ZM)