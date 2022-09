Sattledt dreht die Partie gegen Grieskirchen und holt sich 3 Punkte

Details Sonntag, 11. September 2022 08:48

In der 6. Runde der Landesliga West traf am Samstagnachmittag der ATSV Sattledt zu Hause auf die Union Grieskirchen. Der Absteiger aus Grieskirchen zeigte sich bisher in dieser Saison spielstark und ist auch noch ungeschlagen. Diese Serie wollte man unbedingt auch gegen die Heimischen fortsetzen, die bisher erst 5 Punkte holen konnten.

Grieskirchen mit der Führung

Grieskirchen wollte von Beginn an das Heft in die Hand nehmen und hatten viel Ballbesitz. Sie versuchten zwischen die Linien zu kommen, da Sattledt hinten aber sehr gut stand, kamen die Gäste generell selten gefährlich vors Tor. In der 10. Minute war es aber trotzdem soweit und die Grieskirchner konnten über die Führung jubeln. Nach einem flachen Ball in die Mitte legte Manetsgruber den Ball ab zu Thomas Kickinger. Dieser schoss aus rund 20 Metern den Ball perfekt in die untere rechte Ecke und erzielte so das 0:1. Sattledt kam in Folge durch Michael Schimpelsberger vors Tor. Nach einem Einwurf auf der linken Seite wurde Schimpelsberger in der Mitte angespielt, doch sein Schuss konnte noch verteidigt werden. Da Grieskirchen oft zu umständlich und zu langsam spielte, sahen die Zuseherinnen und Zuseher eine Chancenarme erste Halbzeit.

Sattledt dreht die Partie

Auch in der 2. Halbzeit war es ein ähnliches Spiel. Grieskirchen mit viel Ballbesitz, spielte aber zu langsam und nicht konsequent genug. Sattledt hingegen wurde in der Folge durch das Umschaltspiel und durch Standardsituationen gefährlich. So auch in der 72. Minute als es einen Freistoß aus knapp 35 Metern gab. Der Ball kam auf den zweiten Pfosten und dort musste Marko Pavlovic nur mehr den Fuß hinstellen und verwertete zum Ausgleich. Sattledt drückte danach auf die Führung und von den Gästen war offensiv nichts mehr zu sehen. Die logische Folge war in der 81. Minute die Führung für die Heimischen. Nach einem Angriff über die linke Seite spielte Semih Gölemez einen perfekten Stanglpass auf Pavlovic, welcher allein vorm Tor nur mehr zum vielumjubelten Siegtreffer einschieben musste.

Stimme zum Spiel (Reinhard Furthner Trainer SV Pöttinger Grieskirchen):

„Ich bin extrem enttäuscht von meiner Mannschaft, weil sie den Matchplan vor allem in der 2. Halbzeit nicht übernommen hat. Ich muss nichts schönreden, das war viel zu wenig. Wir haben einfach vieles falsch gemacht und müssen jetzt weiterarbeiten.“

Die Besten:

Semih Gölemez und Marko Pavlovic