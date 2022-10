Schärding gewinnt gegen Andorf

Details Samstag, 01. Oktober 2022 09:18

In der 9. Runde der Landesliga West traf am Freitagabend der SK Waizenauer Schärding zu Hause auf den FC Andorf. Zwar lagen die Heimischen vor der Partie lediglich auf Platz 8, doch man konnte trotzdem von einem echten Spitzenspiel reden, da die Schärdinger bereits seit 5 Spielen ungeschlagen sind und die Gäste aus Andorf mit 16 Punkten von der Tabellenspitze lachen. So war für eine hochklassige Partie alles bereit.

Blitzstart der Gäste

Bereits nach 2 Minuten zappelte der Ball zum ersten Mal an diesem Abend im Netz. Nach einem Eckball von Andorf von der linken Seite stand Philipp Bauer in der Mitte richtig und köpfelte zur Führung ein. Doch auch die Schärdinger kamen in der Anfangsphase gefährlich vor das Tor und so stand es bereits nach 8 Minuten 1:1. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld wurde schnell nach vorne gespielt und nach einem Stanglpass von der linken Seite musste Daniel Bares nur mehr den Fuß hinhalten. In Minute 13 führten dann erstmals die Heimischen. Nach einem flachen Zuspiel kam Daniel Bares mit dem Rücken zum Tor an den Ball und sein Schuss aus der Drehung landete unhaltbar zum 2:1 unter der Latte. Danach hatte Andorf zwar mehr Ballbesitz, da Schärding defensiv kompakt stand, sollten keine weiteren Treffer in der 1. Halbzeit fallen. Jedoch wurde in der 23. Minute Andorfs Mark Michael Baumann für wiederholtes Foulspiel mit Gelb/Rote vorzeitig vom Platz geschickt.

Schärding macht in Hälfte 2 alles klar.

In der 50. Minute durften die Heimischen erneut jubeln. Nach einem Angriff über die linke Seite kam Jan Schrank an den Ball, dieser drippelte sich durch den Strafraum und verwandelte anschließend zum 3:1. In der 54. Minute sorgte dann Daniel Bares für die Entscheidung. Nach einer schönen Flanke von Jan Schrank stand Bares in der Mitte richtig und köpfte zum 4:1 ein. Andorf blieb weiter aktiv und wollte nochmal zurückkommen. Nachdem Andorfs Manuel Oberauer in der 72. Minute und Schärdings Daniel Scheuringer in der 76. Minute mit Gelb/Rot vom Platz geschickt wurden, spielte Schärding das Spiel souverän nach Hause und gewann mit 4:1.

Stimme zum Spiel (Bernhard Straif, Trainer SK Schärding):

„Ich bin natürlich schon sehr zufrieden. Gegen Andorf ist es immer ein Highlight und wenn man so ein Derby gewinnt, ist das natürlich super. Außerdem war die Mentalität meiner Mannschaft heute sehr gut.“

Die Besten:

Daniel Bares und Jan Schrank