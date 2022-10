Schlierbach holt den ersten Punkt in dieser Saison gegen Kammer

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 12:38

Die Union Schlierbach traf in der 10. Runde der Landesliga West zu Hause auf den SK Kammer. Die Heimischen wollten in dieser Partie endlich die ersten Punkte in dieser Saison erobern, wobei man gegen die Gäste als Außenseiter in das Spiel ging. Kammer konnte bisher überzeugen und lag vor dem Spiel mit 16 Punkten auf dem 4. Platz.

Ausgeglichene 1. Halbzeit

Schlierbach startete gut in die Partie und kam auch zu ersten Möglichkeiten. Nach einer Flanke von der rechten Seite scheiterte Tiefenthaler per Fuß aus kurzer Distanz. Auch nach einer Flanke von der linken Seite ging das Spielgerät knapp am Tor vorbei. Schlierbach zeigte eine beherzte Leistung mit viel Einsatz. Die Gäste aus Kammer wurden in der 1. Halbzeit vor allem durch Eckbälle gefährlich, wobei auch hier kein Treffer fallen wollte.

Kammer sichert sich spät einen Punkt

In der 2. Hälfte fanden die Schlierbacher im letzten Drittel mehr Räume vor, jedoch ergab sich nichts Zwingendes. In der 71. Minute war es dann aber doch so weit und David Winkler konnte das 1:0 für Schlierbach erzielen. Jakob Rettenbacher gewann im Mittelfeld einen Zweikampf, spielte einen tiefen Ball auf Manuel Neubauer, welcher vor dem Tor querlegte und Winker konnte sicher einschieben. Danach verabsäumten die Gäste die Führung auszubauen und so blieb es spannend. Als es bereits nach dem ersten Sieg für Schlierbach in der Landesliga aussah, gab es noch einmal einen Freistoß an der Mittellinie für Kammer. Nach dem hohen Ball in den Strafraum scheiterten die Gäste zunächst an einem Verteidiger auf der Linie und dann auch noch an Schlierbachs Schlussmann Pramberger und an der Latte. Der folgende Eckball konnte gerade noch geklärt werden und es gab erneut Corner. Dieser kam perfekt in die Mitte und Jakob Rudolf Reisz konnte in der 90. Minute zum vielumjubelten 1:1 einköpfen.

Stimme zum Spiel (Falko Feichtl, Trainer Schlierbach):

„Die Leistung war wirklich gut und auf die kann man aufbauen. Wir haben schon gemerkt, dass wenn wir liefern, was wir können, dann sind wir absolut konkurrenzfähig. Wir müssen einfach jedes Spiel unsere Leistung bringen und Einsatz und Laufbereitschaft zeigen. Wir verbessern uns stetig und müssen jetzt weiterarbeiten.“

Die Besten:

Pauschalllob Schlierbach