Zweimal Rot: FC Andorf verliert zu neunt gegen Bad Wimsbach

Details Samstag, 08. April 2023 20:24

Zu einem wahren Topduell kam es an diesem Karsamstag in der Landesliga West zwischen FC Illumina Andorf und dem SK Bad Wimsbach 1933. Die Gastgeber liegen vor der Partie mit 38 Punkten auf Platz drei, die Gäste mit 32 Punkten auf Platz fünf. Beide Teams wollen weiterhin an der Tabellenspitze dranbleiben. Im Hinspiel gab es für Andorf einen 2:0-Sieg feiern, dieses Mal hatte Wimsbach nach einem 3:1-Sieg Grund zu feiern. Nach zwei Ausschlüssen für Andorf war dieser Sieg aber fast schon die logische Konsequenz.

Andorf fängt stark an und lässt stark nach

Die Gastgeber kommen besser ins die Partie rein und haben eigentlich alles unter Kontrolle. In der 26. Minute kann Andorf auch gleich die verdiente Führung erzielen. Nach einer schönen Kombination legt Mario Illibauer den Ball sehr schön für seinen Teamkollegen Marcel Ratzenberger auf, der das Führungstor erzielt. Nach dem Tor beginnt die Partie allerdings zu kippen. Andorf wirkt wie ausgewechselt und verliert die Kontrolle über das Spiel. Nach einer Unachtsamkeit der Hintermannschaft erzielt Michael Hochreiter in der 44. Minute den Ausgleich für seine Mannschaft.

Zwei rote Karten etscheiden das Spiel

Die zweite Hälfte entwickelte sich für die Andorfer zu einem wahren Albtraum. In der 66. Minute sieht Martin Adelsgruber nach einem Foul die glattrote Karte. Gleich im Anschluss holt sich der Torhüter Manuel Oberbauer wegen Kritik die gelbe Karte, das sollte noch Konsequenzen haben. Durch die Überzahl haben die Gäste aus Bad Wimsbach jetzt vollends die Kontrolle über das Spiel. In der 72 Minute können sich die Gäste fast schon leichtfertig durch die gegnerische Mannschaft kombinieren und Michael Hochreiter erhöht mit seinem zweiten Treffer auf 2:1 für seine Mannschaft. Jetzt wird es für Andorf erst so richtig schlimm. In der 74. Minute holt sich Oberbauer nach einem Foulspiel die zweite gelbe Karte ab und muss vorzeitig unter die Dusche. Die Gastgeber stehen jetzt nur noch mit 9 Mann auf dem Feld. Andorf hat jetzt überhaupt nichts mehr zu melden. In der 94. Minute erhöht Bad Wimsbach durch Alexander Moser dann auch noch auf 3:1. Ein wahrlich gebrauchter Tag für Andorf.

Stimme zum Spiel:

Reinhard Köstlinger, sportlicher Leiter der SPG Andorf/Sigharting:

"Wir waren von diesem Ergebnis heute sehr enttäuscht. Wir sind gut ins Spiel gekommen, aber mit Dauer des Spiels haben wir die Kontrolle verloren. Die Schiedsrichterleistung muss heute wirklich hinterfragt werden. Es kann nicht sein, dass man als Kapitän gar nichts mehr sagen darf. Nach den zwei Ausschlüssen haben wir überhaupt nicht mehr dagegen halten können."

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei