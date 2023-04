SV Gmunden feiert knappen Auswärtssieg beim SK Schärding

Details Freitag, 07. April 2023 14:26

Am Gründdonnerstag hatte der SK Waizenauer Schärding den SV Gmundner Milch zum Auftakt der 21. Runde in der Landesliga West zu Gast. Vor der Partie lag der SK Schärding mit 35 Punkten auf dem 4. Tabellenplatz, die Gäste aus Gmunden mit 31 Punkten auf dem Sechsten. Bei den Gastgebern kam es in dieser Woche bereits zu einem Knalleffekt: Bernhard Straif verkündete seinen sofortigen Rücktritt vom Amt des Trainers. Sein Abschied war eigentlich für den Sommer geplant gewesen, weshalb man vom Zeitpunkt der Trennung etwas überrascht war. Und auch aus sportlicher Sicht gab es keinen Grund für eine vorzeitige Trennung. Die letzten acht Spiele war man ungeschlagen, aus den letzten 4 Spielen holte man sogar zehn Punkte. Bis zum Saisonende übernehmen die bisherigen Co-Trainer Siegfried Krieg und Thomas Froschauer die Verantwortung. Für die nächste Saison konnte man auch schon einen neuen Trainer präsentieren: Holger Stemplinger wird die Mannschaft im Sommer übernehmen. Für ihr Debüt hätten sich die beiden Interimstrainer bestimmt ein anderes Ergebnis gewünscht. Nach einem ausgeglichen Spiel konnte sich Gmunden am Ende knapp mit 1:0 durchsetzen. Das Hinspiel im Herbst endete mit einem 1:1-Unentschieden.

Spiel von Beginn an ausgeglichen

Die Partie beginnt relativ unspektakulär und findet hauptsächlich im Mittelfeld statt. Beide Teams neutralisieren sich weitgehend und es kommt kaum zu nennenswerten Chancen. Der erste halbwegs gute Angriff gehörte den Gästen. In der 19. Spielminute startet Sertan Cam ein Solo Richtung gegnerisches Tor, kann aber noch rechtzeitig gestoppt werden. In der 28. Minute tritt Gmundens Dragan Calic zum Freistoß an, der aber für keine Gefahr sorgt. In Minute 31 kommt auch Schärding zu einer ersten guten Chance. Laszlo Safar tritt einen Freistoß von der Seite in den Strafraum der Gäste und Michael Ebner köpft den Ball knapp am Tor vorbei. Kurze Zeit später sorgt erneut Gmundens Sertan Cam für Gefahr, als er einen Schuss aus knapp zwanzig Metern knapp am Tor vorbei setzt.

Beide Teams mit Druckphasen in zweiter Halbzeit

In den ersten zwanzig Minuten nach Seitenwechsel ist Schärding die spielbestimmende Mannschaft, kommt aber zu wenig nennenswerten Chancen. In der 57. Spielminute setzt Daniel Bares einen Freistoß über das Tor. In der 72. Minute kann Schärdings Torhüter (und sportlicher Leiter) Andreas Michl den Führungstreffer für die verhindern, als er einen Schuss gerade noch von der Linie kratzt. In dieser Phase des Spiels sind die Gäste die bessere Mannschaft. Fünf Minuten vor dem Ende sah hier alles nach einem Unentschieden aus, aber es kam anders. In der 85. Minute bekommt Schärding in der gegnerischen Hälfte einen Einwurf und läuft danach in einen Konter, den die Gäste sehr gut zu Ende spielen. Kohei Yoshida erzielt das Goldtor für seine Mannschaft. Beinahe hätte das Spiel aber doch noch mit einem Unentschieden geendet. In der 90. Minute Schärdings Jan Schrank noch einmal eine hunderprozentige Chance auf den Ausgleich. Der SK Schärding muss sich am Ende eines ausgeglichenes Spiels dann doch mit 0:1 geschlagen geben. Die Serie nach acht ungeschlagenen Spielen ist damit gerissen. Die Gäste aus Gmunden können zumindest vorübergehend auf den fünften Tabellenplatz vorrücken.

Stimme zum Spiel:

Andreas Michl, Torhüter und sportlicher Leiter des SK Schärding:

"Dieses Spiel hätte keinen Sieger verdient gehabt. Vom Spielverlauf her war das ein aufgelegtes Unentschieden. Kurz vor Ende laufen wir in einen Konter und in der 90. Minute hätten wir auch fast noch den Ausgleich erzielt. Das war heute ein gebrauchter Tag für uns."

Über den Rücktritt von Bernhard Straif: "Ich war mit ihm in ständigen Austausch und es wäre ausgemacht gewesen, dass er noch bis Sommer weitermacht, weshalb ich über den Zeitpunkt schon etwas überrascht war. Vor allem nachdem wir in den letzten vier Spielen zehn Punkte geholt haben."

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei