SV Bad Schallerbach mit Schützenfest gegen abstiegsbedrohte Gäste aus Gschwandt

In der 21. Runde der Landesliga West empfing der SV sedda Bad Schallerbach die Union Unis Gschwandt am Sportplatz in Bad Schallerbach. Die Ausgangslagen beider Mannschaften konnten vor dem Spiel kaum unterschiedlicher sein. Während sich die Gastgeber aus Bad Schallerbach auf dem besten Weg zum Wiederaufstieg in die OÖ-Liga befanden, ging es für die Gschwandter einmal mehr um den Klassenerhalt in der Landesliga. Die Vorzeichen schienen deutlich zu sein und dies widerspiegelte sich letztendlich auch auf dem Spielfeld.

Gschwandt mit defensivem Ansatz

Für die Gschwandter war klar, dass man die Hausherren aus Bad Schallerbach nicht mit Tiki-Taka oder Ballbesitzfußball überfallen konnte. Deswegen wählte man einen defensiveren Spielansatz, um den Gastgebern das Leben möglichst schwer zu machen. Diese konnten ihre Spielstärke allerdings bereits früh zeigen und erzielten mit dieser auch den frühen Führungstreffer. Alexander Fröschl verlud den Gschwandter Keeper Damir Gavric bereits in der neunten Minute zum 1:0 für Bad Schallerbach. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte ließen die Gäste allerdings sehr wenig zu. Nach vorne konnten sie durch den Fokus auf die Defensive jedoch kaum Akzente setzen.

Fröschl mit dem Hattrick

In der zweiten Spielhälfte knickten die Gäste dann jedoch langsam ein und die Bad Schallerbacher Offensive nahm richtig Schwung auf. Binnen vier Minuten erzielte der formstarke Schallerbacher Alexander Fröschl zwei Tore und schnürte somit einen Hattrick in der 61. Spielminute. Danach wechselten die Gäste drei Mal, doch auch diese konnten keinen Umschwung erzwingen. Stattdessen erhöhte Pascal Hofstätter in der 70. Spielminute auf 4:0 für Bad Schallerbach. Auch der Routinier Milliam Guerrib trug sich noch in die Torschützenliste ein und erzielte in der 76. Minute das 5:0 und somit auch das letzte Tor des Spiels.

Bad Schallerbach auf dem Weg zur Meisterschaft

Mit dem 5:0 Sieg gegen Gschwandt bauten die Schallerbacher ihre Tordifferenz auf +45 aus und erweiterten den Abstand auf Grieskirchen auf satte 9 Punkte. Somit deutet momentan nahezu alles darauf hin, dass die Schallerbacher nächstes Jahr wieder in der OÖ-Liga auflaufen werden, was auch das klar definierte Ziel der Mannschaft aus dem Kurort ist. Für die Gäste aus Gschwandt wird der Kampf um den Abstieg nach dieser Pleite hingegen zunehemend schwieriger, da sich der Abstand zu Marienkirchen nun bereits auf 5 Punkte beziffert.

Thomas Schuster, Sportlicher Leiter SV Bad Schallerbach:

"Wir können mit der heutigen Leistung sehr zufrieden sein und haben in der zweiten Halbzeit gezeigt was wir können. Wenn wir nächste Woche gegen Andorf genauso auftreten, schaut es ganz gut aus mit dem großen Ziel Wiederaufstieg."

Die Besten: Alexander Fröschl (Sturm, Bad Schallerbach), Benito Himmelmayr (Mittelfeld, Bad Schallerbach)

