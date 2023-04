ATSV Sattledt mit spätem Lucky Punch zum Auswärtssieg in Grieskirchen

Details Samstag, 08. April 2023 23:09

Im Rahmen der 21. Runde der Landesliga West empfing der SV Pöttinger Grieskirchen den ATSV Bamminger Sattledt im Grieskirchner Fröling-Stadion. Für die Gastgeber aus Grieskirchen war natürlich ein Heimsieg das große Ziel im Vorfeld der Partie, um als Zweitplatzierter den Abstand zum Spitzenreiter Bad Schallerbach zu wahren. Die Gäste aus Sattledt befanden sich hingegen mehr oder weniger im Niemandsland der Tabelle. Trotzdem erwartete die Grieskirchner mit Sattledt ein sehr unangenehmer Gegner, der nicht angereist ist, um mit leeren Händen wieder nach Hause zu fahren.

Coach Robert Lenz (Mitte) gelingt mit Sattledt ein wichtiger Auswärtssieg.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Die Grieskirchen untermauerten ihre Ambitionen von Beginn an und hatten bereits in der fünften Spielminute eine aussichtsreiche Chance auf die frühzeitige Führung, allerdings stand das Aluminium im Weg. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte erarbeiteten sich jedoch auch die Gäste aus Sattledt die ein oder andere gefährliche Offensviaktion aus dem Spiel heraus. Marek Szotowski hatte in der 25. Minute das 1:0 am Fuß, nachdem er sich mit Marko Tawdrous durch die gegnerische Abwehr kombiniert hatte, allerdings ließ er die Chance liegen. Das Problem der ineffizienten Chancenverwertung verfolgt die Elf von Robert Lenz schon länger und es trat auch in dieser Partie wieder auf.

Sattledter Taktikwechsel im zweiten Durchgang

In der zweiten Spielhälfte wollten die Sattledter den Hausherren bewusst mehr Ballbesitz überlassen, um dann mit schnellen Ballgewinnen und Gegenpressing gefährlicher zu werden. Mit diesem Ansatz kamen die Gäste immer besser ins Spiel und erzielten beinahe den Führungstreffer in der 50. Spielminute, als Tawdrous vergab. Auch im weiteren Spielverlauf erarbeiten sich die Gäste mehrere Chancen, die sie allerdings nicht in Treffer ummünzen konnten. In der 89. Spielminute gelang letztendlich doch noch der Lucky Punch für die Gäste aus Sattledt. Nach einem Eckball stand Abwehrspieler Michael Schimpelsberger goldrichtig und verwertete einen Abpraller reaktionsschnell und gekonnte zum 1:0 aus Sicht der Gäste, was letztenlich auch der Endstand der Partie wurde. Für die Sattledter war dies wohl der langersehnte Befreiuungschlag, nachdem man in den letzten Spielen öfters unglücklich Punkte liegen ließ. Die Ambitionen der Grieskirchner werden mit dieser Heimniederlage hingegen gedämpft, da sich der Abstand auf Bad Schallerbach nun bereits auf satte 9 Punkte beziffert.

Robert Lenz, Trainer ATSV Sattledt:

"Wir sind sehr froh, dass uns mit dem heutigen Sieg für eine starke Mannschaftsleistung belohnen konnten. Bei der Chancenverwertung haben wir immer noch viel Luft nach oben, aber daran werden wir weiterhin arbeiten in den kommenden Wochen."

Die Besten: Michael Schimpelsberger (Innenverteidiger, ATSV Sattledt), Marcel Hartl (Tormann, SV Grieskirchen)

