SV Schalchen feiert ungefährdeten Sieg gegen St. Marienkirchen/Wallern 1b

Details Sonntag, 09. April 2023 12:56

In der 21. Runde der Landesliga West empfängt der SV HAI Schalchen die SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern 1b zu einem Direktduell. Schalchen liegt vor der Partie mit 17 Punkten auf Platz zwölf, St. Marienkirchen mit 18 Punkten nur einen Platz davor. Beide Teams benötigen dringend Punkte. Schlachen konnte in der Rückrunde erst einen Sieg feiern, drei Mal ging man als Verlierer vom Platz. Die Gäste haben in der Rückrunde noch gar kein Spiel gewinnen und nur zwei Unentschieden holen können. Im Hinspiel konnte sich St. Marienkirchen mit 3:0 durchsetzen, dieses Mal war es genau umgekehrt und Schlachen ging mit 3:0 als Sieger vom Platz. Die Gastgeber können sich so um einen Platz in der Tabelle verbessern, die Gäste rutschen um zwei Plätze zurück.

Schalchen die klar bessere Mannschaft

Die Gastgeber kontrollieren von Beginn an die Partie und kommen zu zahlreichen Möglichkeiten, von denen sie aber keine zu Ende spielen können. Aber gleich in der ersten Minute nach Seitenwechsel erzielt Schalchen den verdienten Führungstreffer. Nach einem Zuspiel von Marko Varga von der linken Seite nimmt Dragos-Alin Drlagalina den Ball direkt und trifft sehenswert zum 1:0 für seine Mannschaft. Nach diesem Tor investieren die Gäste jetzt mehr nach vorne, und bietet Schalchen somit mehr Räume. In der 58. Minute startet Schalchen erneut einen Angriff über die linke Seite. Wieder nach einem Zuspiel nimmt sich Dragalina den Ball noch einmal sehr schön mit und erzielt seinen zweiten Treffer in dieser Partie. Nach diesem Tor geht das Spiel in gewohnter Tonart weiter und Schalchen kommt zu vielen Möglichkeiten. In der 82. Minute bekommt Schalchen einen Eckball zugesprochen. Der Ball kommt flach und scharf in den Torraum hinein, wo Claudiu Dimitru Pascariu nur noch den Fuß hinhalten muss und auf 3:0 stellt.

Stimme zum Spiel

Roumen Balinksi, Trainer SV Schalchen:

"Ich freue mich für die Mannschaft, das war heute ein verdienter Sieg. In der ersten Hälfte waren wir die klar bessere Mannschaft. Wir hatten viele Aktionen, aber es hat immer der letzte Pass gefehtl oder wir sind nicht zum Abschluss gekommen. In der zweiten Hälfte haben wir sehr schnell das 1:0 erzielt, danach hat der Gegner aufgemacht, was es uns leichter gemacht hat. Wir waren das ganze Spiel klar besser und wir sind mit dem Ergebnis natürlich sehr zufrieden. Die ganze Mannschaft hat heute alles gegeben, ich will gar niemanden besonders hervorheben."

