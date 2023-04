Union Peuerbach gelingt deutlicher Sieg im Kellerduell gegen Schlierbach

Details Sonntag, 09. April 2023 17:08

Im Rahmen der 21. Runde der Landesliga West empfing die Union Peuerbach die Union SRW Schlierbach in der Guntamatic Arena Peuerbach vor rund 250 Zusehern. Während die Gäste aus Schlierbach mit mickrigen 5 Zählern aus 19 Partien und einer Tordifferenz von -40 den Abstieg nur noch durch Wunder erreichen könnten, stand für die Peuerbacher sehr viel am Spiel. Für die Elf von Cheftrainer Davorin Kablar bat sich gestern die Chance, eminente 3 Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu erlangen.

Blitzstart von beiden Mannschaften

Jene Chance wollten die Hausherren aus Peuerbach keinesfalls missen und erzielten gleich in der ersten Spielminute das Tor zum 1:0. Filip Fumic ließ seinen Gegenspieler ins Leere laufen, zirkelte den Ball per Flanke in den Sechzehner zu Vedran Mesec, der den Ball ins gegnerische Tor hineinbeförderte. Ein ähnliches Szenario ereignete sich auch drei Minuten später wieder, allerdings auf der anderen Seite des Spielfelds. Dort verwertete Jakob Rettenbacher eine Flanke und glich zum 1:1 Zwischenstand aus. Nachdem die Gastgeber mehrere Chancen liegen ließen, war in der 35. Spielminute erneut Vedran Mesec zur Stelle und erzielte das 2:1 per Kopf. Mit dieser Führung gingen die Peuerbacher dann auch in die Halbzeitpause.



Torlawine nach gutem Schlierbacher Start in der zweiten Hälfte

In der Anfangsphase der zweiten Spielhälfte agierten die Schlierbacher dann etwas offensiver und warfen alles in die Wagschale, um den Ausgleichstreffer zu erzielen. Die offensivere Ausrichtung führte danach allerdings zu defensiven Nachlässigkeiten, die die Peuerbacher zu ihren Gunsten nutzen konnten. Vedran Mesec erzielte in der 64. Spielminute seinen dritten Treffer und nahm den Gästen die Hoffnungen auf ein mögliches Comeback. In den letzten zehn Spielminuten überrollten die Hausherren Schlierbach dann und erzielten noch drei Treffer. In der 79. Minute war Philipp Haslgruber der Torschütze und auf ihn folgte dann noch der umtriebige Filip Fumic, der in der 83. und in der 90. Spielminute zwei Mal treffen konnte. Mit einem Endstand von 6:1 konnten die Peuerbacher ein klares Zeichen im Kampf um den Klassenerhalt setzen und zeitgleich am direkten Konkurrenten St.Marienkirchen/Wallern 1b vorbeiziehen.





Markus Mayr, stellvertretender Sportlicher Leiter Union Peuerbach:

„Die Mannschaft hat im gestrigen Spiel einen sehr guten Job geleistet und konnte sich in der zweiten Hälfte dann auch belohnen. Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung, da es ein hochverdienter Sieg war, der vielleicht auch noch eine Spur höher hätte ausfallen können.“





Die Besten: Filip Fumic (Offensives Mittelfeld, Union Peuerbach), Vedran Mesec (Stürmer, Union Peuerbach)

