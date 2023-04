SV Gmunden feiert Sieg gegen Grieskirchen in Überzahl

Details Freitag, 14. April 2023 21:35

Zu einer interessanten Begegnung kommt es zum Auftakt der 22. Runde der Landesliga West zwischen dem SV Gmundner Milch und dem SV Pöttinger Grieskirchen. Gmunden liegt vor der Partie mit 34 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz, während Grieskirchen mit 38 Punkten auf dem zweiten Platz liegt. Die Gastgeber haben in der Rückrunde erst ein Spiel verloren und konnten dreimal gewinnen, zweimal spielte man Unentschieden. Auch die Gäste haben erst ein Spiel verloren, zweimal konnten sie gewinnen und zweimal spielten sie untentschieden. In der Hinrunde konnte sich Grieskirchen mit 3:2 durchsetzten, dieses Mal hatte man weniger Glück. Mit einem Mann weniger musste man sich am Ende mit 0:2 geschlagen geben. Es war somit die zweite Niederlage in Folge für Grieskirchen und der Abstand auf Tabellenführer Bad Schallerbach könnte sich noch weiter vergrößern. Gmunden konnte sich mit diesem Sieg vorerst auf den vierten Tabellenplatz vorschieben.

Partie zunächst ausgeglichen

In den ersten zwanzig Minuten verläuft das Spiel noch auf Augenhöhe. Kein Team kommt in dieser Phase zu nennenswerten Chancen. In der 23. Minute läuft Gmundens Sertan Cam alleine auf den gegnerischen Törhüter Marcel Hartl zu, der den Ball stark parieren kann. Nur drei Minuten später pariert dieser erneut einen guten Schuss von Cam. Die Gäste können dank ihres Torhüters froh sein, dass sie nicht schon mit zwei Toren in Rückstand liegen und ihr Schlussmann sollte auch später noch für Aufregung sorgen, allerdings im negativen Sinne. In der 39. Minute kommt der Goalie aus seinem Tor herausgestürmt und wehrt außerhalb des Sechzehners einen Ball mit der Hand ab und verhindert somit ein Tor für den Gegner. Der Schiedsrichter zeigt dem Schlussmann der Gäste die rote Karte. Grieskirchen muss von nun an mit 10 Mann auskommen, und es kommt noch dicker. Den daraus resultierenden Freistoß verwertet Sertan Cam zur 1:0-Führung.

Gmunden tut sich trotz Überzahl schwer

Die Gäste stehen zu Beginn der zweiten Hälfte sehr kompakt in ihrer Defensive und lassen lange Zeit wenig Chancen zu, aber irgendwann können sie dem Druck der Gastgeber nicht mehr standhalten. In der 70. Spielminute laufen die Gäste in einen Konter. Sertan Cam passt den Ball flach in die Mitte, wo der eingewechselte Fabian Riegler lauert und für seine Mannschaft auf 2:0 erhöht. Riegler erzielt somit gleich bei seinem ersten Spiel nach einer Verletzungspause ein Tor. Bis zum Ende spielt Gmunden das Ergebnis locker nach Hause, die Gäste kommen zu keinerlei Chancen mehr. Gmunden feiert somit schon seinen vierten Sieg in der Rückrunde, während die Gäste aus Grieskirchen einen weiteren Dämpfer im Titelkampf hinnehmen müssen.

Stimme zum Spiel:

Norbert Leitner, sportlicher Leitner SV Gmundner Milch:

"Das war heute ein verdienter Sieg, die Burschen haben das wirklich gut gemacht. Das Spiel war zunächst ausgeglichen, dann hatten wir kurz hintereinander zwei gute Chancen und konnten per Freistoß in Führung gegen. Nach dem Auschluss hat Grieskirchen das trotzdem noch gut gemacht. Nach dem zweiten Tor haben sie sich schwer getan und sind zu keinerlei Chancen mehr gekommen."

Die Besten: Sertan Cam und Leitner Sebastian

