"Sieg der Moral" - SK Bad Wimsbach bezwingt Peuerbach in engem Spiel

Details Samstag, 15. April 2023 19:10

Während es auf den meisten anderen Plätzen der Landesliga West aufgrund der Wetterverhältnisse zu Spielabsagen kam, konnte das Spiel des SK Bad Wimsbach 1933 gegen Union Peuerbach dank Kunstrasenplatz und des Einsatzes zahlreicher Helfer stattfinden. Das Spiel hatte einiges an Brisanz zu bieten, wollten doch beide Teams unbedingt punkten. Die Gastgeber aus Bad Wimsbach liegen vor der Partie mit 35 Punkten auf Platz fünf und wollen weiter zu den Aufstiegsplätzen aufschließen. Die Gäste aus Peuerbach liegen mit 19 Punkten auf dem 12. Platz und brauchen die Punkte, um weiter von den Abstiegsrängen wegzubleiben. In der Rückrunde war man bisher noch ungeschlagen. Die ersten vier Partien spielte man Unentschieden, im letzten Spiel gab es einen 6:1-Sieg zu feiern. Dieses Mal musste man sich allerdings mit 3:2 gegen ein stark spielendes Bad Wimsbach geschlagen geben und so die erste Niederlage in der Rückrunde hinnehmen. Die Gastgeber können sich mit diesem Sieg zumindest vorrübergehend auf Platz drei in der Tabelle schieben.

Wimsbach fängt stark an und lässt stark nach

Die Gastgeber haben die Partie zunächst gut unter Kontrolle. In der 12. Minute spielt Florian Danner einen Steilpass auf seinen Teamkollegen Michael Hochreiter, der die Kugel trocken zur 1:0-Führung für Wimsbach einschiebt. Nur zwei Minuten später aber können die Gäste ausgleichen. Wimsbach kann einen gegnerischen Eckball gleich zwei mal nicht ordentlich klären und Vedran Mesec erzielt per Kopf den Ausgleich für die Union Peuerbach. Dieses Tor bringt Wimsbach etwas aus dem Konzept. In der 43. Minute erzielt Filip Fumic nach einem schön herausgespielten Konter das 2:1 für Peuerbach.

Hausherren kämpfen sich zurück

In der zweiten Halbzeit läuft das Spiel fast nur noch in Richtung Gästetor. In der 57. Minute kann Bad Wimsbach ausgleichen. Nach einem Stanglpass zur Mitte ist es erneut Hochreiter, der mit seinem Doppelpack für seine Mannschaft ausgleichen kann. Die Gastgeber drücken jetzt vehement auf den Führungstreffer, fangen sich dabei aber zwei Konterchancen ein, die zum Glück ungenützt bleiben. Als bereits alles auf ein Unentschieden hindeutete, zeigte der Schiedsrichter in der 94. Minute nach einem Foul an Jakob Stockinger auf den Elfmeterpunkt. Martin Plasser übernimmt für seine Mannschaft die Verantwortung und behält die Nerven. Bad Wimsbach feiert in allerletzter Sekunde einen 3:2-Sieg und fügt Peuerbach die erste Niederlage im Frühjahr zu.

Stimme zum Spiel:

Thomas Plasser, Trainer SK Bad Wimsbach:

"Wir sind sehr zufrieden, das war heute ein Sieg der Moral und sehr wichtig für das Selbstvertrauen. Wenn du bis zur letzten Minute alles gibts und dann mit dem Schlusspfiff noch gewinnst, dann ist das schon etwas Besonderes."

Beste Spieler: Jan Kohlenberger und Bayram Gas

