SV Schalchen unterliegt Gmunden trotz beherzter Leistung

Details Freitag, 21. April 2023 21:54

Zum Auftakt der 23. Runde in der Landesliga West empängt der SV HAI Schalchen den SV Gmundner Milch. Die Gastgeber liegen vor der Partie mit 20 Punkten auf dem zwölften Platz in der Tabelle, die Gäste aus Gmunden, die seit vier Spielen ungeschlagen sind, mit 37 Punkten auf Platz fünf. Beide Teams wollten unbedingt Punkte holen. Schalchen will möglichst wenig mit dem Abstieg zu tun haben und Gmunden möchte weiterhin möglichst nahe an der Spitze dranbleiben. Im Hinspiel konnten die Gäste einen 3:1-Sieg feiern, und auch dieses Mal konnten sich die Gäste mit 2:0 durchsetzen. Gmunden schiebt sich dadurch zumindest vorübergehend auf den zweiten Platz vor.

Schalchen in Hälfte eins leicht überlegen

In der ersten Hälfte sind die Gastgeber die etwas bessere Mannschaft. Man inverstiert mehr in die Offensive, aber es schauen dabei kaum nennenswerte Chancen heraus. Die Gäste kommen in der 7. Minute durch einen Freistoß zu einer Möglichkeit. In der 19. Minute können sie den Ball im gegnerischen Tor unterbringen, aber die Linienrichter entscheidet auf Abseits. Aufgrund der mangelnden Torgefahr auf beiden Seiten, geht es mit einem verdienten 0:0 in die Kabine.

Schalchen macht das Spiel, Gmunden die Tore

In der Anfangsphase der zweiten Hälfte lässt Schalchen zwei dicke Chancen liegen. In der 53. Minute schlenzt Dragos-Alin Dragalina den Ball volley aufs Kreuzeck der Gäste, aber deren Torhüter Antonio Tokic pariert spektakulär. In der 56. Minute laufen die Gastgeber nach einem Ballverlust in einen Konter. Sertan Cam kann sich mit einem super Dribbling auf der Außenbahn durchsetzen und seine Hereingabe kann Kohei Yoshida zur Führung für seine Mannschaft verwerten. In der 62. Minute hat Schalchen die Riesenchance auf den Ausgleich. Nach einem starken Schuss von Caua Santos Silva kann Tocic den Ball gerade noch abwehren. Der Ball fällt Dragalina vor die Füße, doch anstatt direkt abzuziehen, nimmt er sich den Ball noch einmal an und somit hat der Torhüter genug Zeit um den Nachschuss abzuwehren. Die schwache Chancenverwertung sollte sich für Schalchen noch einmal rächen. In der 69. Minute spielt Gmundens Fabian Riegler einen Stanglpass in die Mitte auf Pammer, der den Ball an die Stange knallt. Der Ball springt zurück auf Schalchens Michael Pessentheiner, der den Ball unglücklich im eigenen Tor versenkt. Nach diesem Tor versucht Schalchen noch einmal alles um den Anschlusstreffer zu erzielen, aber sie kommen zu keinen nennenswerten Chancen mehr und somit müssen sie sich trotz guter Leistung zunglücklich mit 0:2 geschlagen geben.

Stimme nach dem Spiel

Roumen Balinski, Trainer SV Schalchen:

"Mit dem Ergebnis bin ich nicht zufrieden, mit der Leistung aber sehr. Wir haben von der ersten bis zur letzten Minute gekämpft. Wenn wir jede Woche so auftreten wie heute, dann können wir viele positive Ergebnisse einfahren."

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei