Union Peuerbach bezwingt Andorf dank Fejzic-Doppelpack

Details Sonntag, 23. April 2023 12:21

Am gestrigen Samstagnachmittag empfing die Union Peuerbach den FC Illumina Andorf in der Peuerbacher GUNTAMATIC Arena im Rahmen der 23. Runde der Landesliga West. Während die Gäste aus Andorf noch die Chance hatten, im Rennen um den Aufstieg ein Wörtchen mitzureden, war die Partie für die Gastgeber aus Peuerbach eine Chance, sich aus der unteren Tabellenregion zu befreien. Aufgrund der tabellarischen Situation beider Mannschaften hätte man also die Andorfer favorisieren können, doch die Peuerbacher legten eine beherzte Leistung vor heimischen Publikum an den Tag.

Erste Aktion, erstes Tor

Die Hausherren wollten dem Publikum von rund 300 Zusehern bei schönem Wetter schönen Fußball zeigen und begannen damit von Beginn an. In der fünften Spielminute erzielte der bosnische Offensivspieler Eldin Fejzic den Treffer zum 1:0. Mit einem gekonnten, platzierten Abschluss erzielte der Offensivakteur den Führungstreffer und vollendete die erste Offensivaktion der Peuerbacher direkt. Die Andorfer fanden gestern sehr schwer in die Partie und scheiterten immer wieder am starken Defensivbund der Gastgeber aus Peuerbach. In der 30. Spielminute fanden die Andorfer einen Weg durch die Abwehr der Peuerbacher und hatten eine sehr aussichtsreiche Gelegenheit zum Ausgleich. Man scheiterte jedoch am Peuerbacher Keeper Fabian Barth, der an diesem Tag nahezu unüberwindbar war.

Fejzic schnürt den Doppelpack

Wenn man die eigenen Chancen nicht macht, dann bekommt man sie in Form von Gegentoren. Diese alte Fußballweisheit zeigte sich auch gestern in Peuerbach. Nachdem die Andorfer aus ihren Chancen kein Tor erzielen konnten, zeigte Eldin Fejzic denen Gästen erneut, wie man seine Chancen effektiv verwertet. Die Nummer 14 der Peuerbacher erkannte, dass der Andorfer Keeper Lorenz Berrer ziemlich weit weg von seinem Tor stand und zog aus 30 Metern Distanz ab. Sein Kunstschuss fand auch den Weg ins Tor und somit stand es nach 38 Minuten 2:0 für die Peuerbacher. Mit diesem Spielstand gingen die Teams dann auch in die Halbzeitpause.

Andorf mit Engagement aber ohne Treffer

Mit dem Beginn der zweiten Halbzeit haben die Gäste noch einmal vieles in der Offensive versucht und sie waren sehr gewillt, das Spiel noch einmal zu drehen. Allerdings stand die Abwehr der Peuerbacher felsenfest und es gab schier und einfach kein Vorbeikommen für die Gäste. Die Spannung nahm mit fortschreitendem Spielverlauf auch immer mehr ab und die Peuerbacher konnten einen souveränen Heimsieg einfahren.

Ernst Würzl, Obmann-Stellvertreter Union Peuerbach:

"Wir können mit dem heutigen Spiel wirklich sehr zufrieden sein, da wir vorne unsere Chancen gemacht haben und hinten über 90 Minuten sehr gut gestanden sind."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei