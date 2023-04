Knapper Heimsieg: SK Kammer bezwingt Sattledt und wandert in der Tabelle weiter nach oben

Details Sonntag, 23. April 2023 13:59

Im Rahmen der 23. Runde der Landesliga West duellierten sich am gestrigen Samstagnachmittag der SK UEBEX LED Kammer und der ATSV Bamminger Sattledt am Sportplatz in Kammer. Man konnte in dem Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften durchaus ein Duell auf Augenhöhe erwarten, da Kammer vor dem Spiel nur einen Punkt mehr als Sattledt auf dem Konto hatte. Während die Gäste aus Sattledt zuletzt einen Sieg gegen die Aufstiegsaspiranten aus Grieskirchen einfahren konnten, musste der SK Kammer zuletzt eine Auswärtsniederlage in St.Marienkirchen hinnehmen.

Ereignisarme, ausgeglichene erste Halbzeit

Unter strahlendem Sonnenschein leutete der Schiedsrichter Sebastian Rothbauer das Mittelfelduell ein. Die ausgeglichene Tabellenlage beider Teams widerspiegelte sich auf auf dem Platz in Kammer. Beide Mannschaften taten sich in der Offensive schwer und es gab wenig bis gar keine aussichtsreichen Offensivaktionen. Es war eine sehr zähe erste Halbzeit in der es weder Tore, noch gelbe Karten, noch Ein- und Auswechslungen auf beiden Seiten gab. Somit gingen beide Teams mit einem torlosen Halbzeitstand in die Pause in einer Partie mit viel Luft nach oben.

Kammer mit dem Führungstreffer

In der zweiten Spielhälfte sollte sich der Spielverlauf dann jedoch ändern. Zu Beginn des zweiten Durchgangs gaben vor allem die Gäste aus Sattledt ordentlich Gas und waren dem Führungstreffer sehr nahe. Man scheiterte dann jedoch entweder an sich selbst oder an dem Torhüter von Kammer. Cheftrainer Roland Krammer reagierte dann auch sehr schnell auf den Aufwind der Kontrahenten aus Sattledt und brachte mit Leonhard Frei und Jannik Schwamberger-Lukes frischen Wind in die Partie. Mit den beiden Einwechslungen wurde Kammer dann auch besser und sie erzielten in der 66. Spielminute den ersten Treffer der Partie. Moritz Pointinger vergoldete eine Zuckerflanke von Oliver Habring und erzielte den 1:0 Führungstreffer für die Hausherren aus Kammer.

Verschossener Strafstoß und Sattledter Aufschwung

Kurz danach hatten die Gastgeber die große Chance auf das 2:0. Markus Gruber kam im gegnerischen Strafraum zu Fall und bekam einen Strafstoß zugesprochen. Der gefoulte Akteur trat auch zum Elfmeter an, konnte diesen allerdings nicht verwerten. Durch den verschossenen Elfmeter bekam Sattledt dann noch einmal Aufschwung und man warf alles in die Partie, um den Ausgleichstreffer zu erzielen. Allerdings gelang denen Sattledtern kein Treffer mehr und Kammer konnte in der Defensive die Null halten.

Jürgen Schobesberger, Co-Trainer SK Kammer:

"Der heutige Sieg war ein hartes Stück Arbeit, da Sattledt ein sehr schwieriger Gegner auf Augenhöhe war. Insbesondere die Defensive hat heute einen sehr guten Job gemacht."

Die Besten: Markus Gruber, Christoph Kirchgatterer, Oliver Habring (alle SK Kammer)

