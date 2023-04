SV Bad Schallerbach setzt seine makellose Rückrundenserie fort und feiert gegen Pettenbach den achten Sieg in Folge

Details Sonntag, 23. April 2023 15:09

Im Rahmen der 23. Runde der Landesliga West empfing der SV sedda Bad Schallerbach die Union Sparkasse Pettenbach am Bad Schallerbacher Sportplatz vor mehr als 200 Zusehern. Für die Pettenbacher war die gestrige Partie keine leichte Aufgabe, da der Krösus der Liga aus Bad Schallerbach im Jahr 2023 bislang sehr dominant und zielstrebig auftritt. Die Elf von Cheftrainer Erich Renner konnte in den letzten 6 Ligapsielen und im Cup gegen Donau Linz ganze 7 Mal gewinnen und hat dabei kein einziges Gegentor kassiert.

Pettenbach mit starker erster Hälfte

Die Pettenbacher waren anfangs jedoch ziemlich unbeeindruckt von der Serie der Hausherren und konzentrierten sich sehr auf die defensiven Aufgaben, die sie in der ersten Hälfte sehr gut erledigten. Sie standen hinten gut und haben versucht, die Schallerbacher Defensive mit Kontern auszuspielen. Mit einer robusten Herangehensweise verhinderten sie, dass die Schützlinge von Erich Renner ins Spiel kommen können. Diese hatten jedoch auch noch etwas müde Beine nach dem Cup-Spiel gegen Donau Linz am Dienstag. In der Defensive standen die Hausherren dennoch erneut sicher und ließen ebenso wenig zu wie die Gäste aus Pettenbach.

Gäste zwei Mal im Unglück

In der Anfangsphase der zweiten Hälfte hatten die Bad Schallerbacher weiterhin Schwierigkeiten, um den Pettenbacher Abwehrblock zu überwinden. In der 61. Spielminute folgte dann jedoch der Befreiungsschlag mit unfreiwilliger Hilfe der Gäste. Nach einer Flanke von Dominik Stadlbauer erzielte der Pechvogel Stefan Prielinger unter starkem Gegnerdruck ein Eigentor. Sechs Minuten später klingelte es erneut im Kasten der Gäste. Alexander Fröschl fand mit seinem Stangelpass zwar keinen Mitspieler, mit Ulrich Keck jedoch einen Gegenspieler der das zweite Eigentor im Spiel zur 2:0 Führung für die Hausherren unfreiwillig erzielte.

Joker Guerrib mit dem Schlusspunkt

Die beiden Eigentreffer waren dann zu viel für die Gäste und man konnte sich nicht mehr aufraffen und die Zu-Null-Serie der Bad Schallerbacher beenden. Stattdessen erzielten die Gastgeber noch das 3:0. Nach einer Ecke von Jakob Stadlbauer stand der Joker Milliam Guerrib goldrichtig und nickte den Ball mit all seiner Erfahrung in die Maschen zum 3:0 Endstand. Nach 8 Siegen in Folge und einer Tordifferenz von 25:0 stellt sich die Frage, wer den Spitzenreiter aus Bad Schallerbach noch bezwingen kann. Der nächste Herausforderer wird jedenfalls die Union Peuerbach sein.

Erich Renner, Trainer SV Bad Schallerbach:

"Nach dem Cup-Spiel unter der Woche hat man in der ersten Hälfte schon gemerkt, dass meine Spieler noch etwas müde Beine hatten. Dennoch konnten wir uns in der zweiten Hälfte aufraffen und unsere sensationelle Rückrundenserie weiter ausbauen."

Die Besten: Florian Maier, Alexander Fröschl, Pascal Hofstätter, Raphael Hofstätter (alle Bad Schallerbach)

