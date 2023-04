Starkes Sattledt kommt gegen Esternberg nicht über Unentschieden hinaus

Details Samstag, 29. April 2023 09:35

Zum Auftakt der 24. Runde der Landesliga West empfing der ATSV Bamminger Sattledt die Union Leithner Bau Esternberg. Die Gastgeber spielten bisher eine eher durchwachsene Rückrunde. Von den letzten fünf Spielen konnte man nur eines gewinnen und dreimal ging man als Verlierer vom Platz. Vor der Partie liegt Sattledt mit 27 Punkten auf dem zehnten Platz in der Tabelle, die Gäste aus Esternberg mit 28 Punkten auf Platz acht. Die Gäste konnten die letzten drei Spiele in Folge gewinnen und so die Abstiegszone verlassen. Im Herbst konnte sich Sattledt mit 2:0 durchsetzten, dieses Mal endete die Partie mit einem 1:1-Unentschieden. Aufgrund der zahlreichen Chancen für Sattledt hätte das Spiel aber auch anders ausgehen können.

Sattledt mit besserem Start

In der ersten Halbzeit ist Sattledt die klar bessere Mannschaft und kann bereits in der zehnten Minute in Führung gehen. Nach einem Einwurf versucht ein Verteidiger der Esternberger den Ball zu klären, köpft den Ball aber genau vor die Füße von Filip Kajic, der den Ball nur noch einschieben muss. In der 22. Minute hat Sattledts Marko Tawdrous die Riesenmöglichkeit auf das 2:0. Alleine läuft er auf das Tor zu und schießt direkt den Torwart an. In Minute 25 kommen die Gäste zu ihrer einzigen Chance in der ersten Halbzeit. Ein Distanzschuss aus knapp zwanzig Metern geht knapp am Tor vorbei. Sattledt kommt bis zur Pause noch zu einigen anderen guten Möglichkeiten, kann aber keine davon nützen.

Esternberg kommt stark zurück

Der Trainer der Gästemannschaft hat offenbar die richtigen Worte für die Halbzeitansprache gefunden. Bereits in der 50. Minute kann Esternberg den Ausgleich erzielen. Nach einem Freistoß von der Seite köpft Georg Götzendorfer den Ball zum Ausgleich ein. Nur fünf Minuten später hätte Esternberg fast in Führung gehen können, doch Roland Krivec lässt die Möglichkeit liegen. Das Spiel ist jetzt viel ausgeglichener als in der ersten Halbzeit, die Schlussphase gehört allerdings wieder den Gastgebern. In der 80. Minute rettet Esternbergs Tormann Niklas Hochholzer sein Team mit einer starken Parade vor dem Rückstand. In der vierten Minute der Nachspielzeit passiert dann etwas Unglaubliches. Sattledt schlägt eine Flanke von der Seite in den Strafraum, die noch verlängert wird, aber man schafft es nicht den Ball aus einem halben Meter Entfernung im Tor unterzubringen. Dank der schwachen Chancenausbeutung der Heimmannschaft bleibt es beim 1:1.

Stimme zum Spiel:

Robert Lenz, Trainer ATSV Sattledt:

"Aufgrund des Spielverlaufs sind wir mit dem Ergebnis unzufrieden. Wenn du drei oder vier hundertprozentige Chancen verhaust, ist das natürlich bitter. Aber das zieht sich seit Wochen und Monaten wie ein roter Faden durch unser Spiel. In der ersten Hälfte müssten wir schon mit zwei oder drei Toren führen, Esternberg hatt gerade einmal zwei Chancen und macht daraus ein Tor."

