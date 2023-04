Keine Tore in Topspiel zwischen SK Bad Wimsbach und Grieskirchen

Details Samstag, 29. April 2023 10:29

In der 24. Runde der Landesliga West kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SK Bad Wimsbach 1933 und dem SV Pöttinger Grieskirchen. Die Gastgeber spielen bisher eine richtig starke Rückrunde und liegen vor der Partie mit 38 Punkten auf Platz vier in der Tabelle. Von den letzten sechs Spielen konnte man vier gewinnen, zwei Spiele gingen verloren. Die Gäste aus Grieskirchen haben die letzten drei Spiele in Folge verloren und sind in der Tabelle auf den fünften Platz abgerutscht. Im Herbst konne sich Grieskirchen mit 3:1 durchsetzten, dieses Mal endete die Partie mit einem torlosen Unentschieden. Auch wenn keine Tore gefallen sind, war es trotzdem ein richtig gutes Landesligaspiel.

Grieskirchen in der ersten Hälfte besser

Die erste Chance im Spiel gehörte den Gästen. Grieskirchens Klaus Kapl läuft alleine auf Wimsbachs Torhüter Raphael Seyr zu, der mit einer starken Parade die Führung für den Gegner verhindern kann. Kurze Zeit später kommt auch Wimsbach zu einer guten Gelegenheit. Nach einem Eckball knallt Florian Schöfbenker den Ball an die Stange. Kurz vor der Pause haben die Gäste noch mal eine gute Chance auf die Führung. Nach einer Flanke von der Seite geht der Ball nur knapp am Tor vorbei.

Bad Wimsbach kämpft sich zurück

In der zweiten Halbzeit wird das Spiel zunehmend ausgeglichener. Bad Wimsbach erspielt sich viele Möglichkeiten, aber oft kommt man nicht zum Abschluss oder der letzte Pass kommt nicht an. Auch die Gangart und der Ton werden zunehmend rauer. In der 73. Minute holt sich Grieskirchens Matthias Waltenberger wegen Kritik eine gelbe Karte ab, in der Minute 77 sieht Thomas Stadler wegen einer Unsportlichkeit den gelben Karton. In der 80. Minute sieht Wimsbachs Bayram Gas wegen eines Fouls die gelbe Karte. Das Spiel ist bis zum Ende von Intensität geprägt, aber kein Team kann sich für seine Leistung belohnen. Somit endet die Partie mit einem gerechten Unentschieden. Grieskirchen musst damit schon seit vier Spielen auf einen vollen Erfolg warten.

Stimme zum Spiel:

Thomas Plasser, Trainer SK Bad Wimsbach:

"Das Ergebnis war prinzipiell okay. Wichtiger war mir heute die Leistung. Es war ein gutes Spiel mit einem hohen Tempo, eine richtige Landesligapartie. In der ersten Halbzeit war Grieskirchen die etwas bessere Mannschaft, in der zweiten Halbzeit waren wir etwas besser. Am Ende war es ein gerechtes Unentschieden."

Die Besten: Misel Danisic und Alexander Krumphals

